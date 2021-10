Paris (AFP). Moins de 300.000 logements construits l'an dernier en France, pire niveau depuis 1997

L'année 2014 a été très mauvaise pour la construction de logements neufs en France, le nombre des mises en chantier passant en-deçà de la barre symbolique des 300.000 logements pour la première fois depuis 17 ans, alors qu'un petit rebond est espéré cette année. Après un recul de 4,2% en 2013, les mises en chantier ont chuté de 10,3% l'an dernier pour s'afficher à 297.532, contre un objectif gouvernemental de 500.000, selon les chiffres publiés mardi par le ministère du Logement. "Nous nous attendions à une très mauvaise année, elle est conforme à ce que nous redoutions: nous sommes passés sous la barre des 300.000 logements", commente auprès de l'AFP François Payelle, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). "Il manque des centaines de milliers de logements en France, et non seulement on ne comble pas le retard, mais on l'aggrave", déplore-t-il. Ce chiffre est aussi nettement inférieur à la moyenne des dix dernières années - de l'ordre de 347.000 logements - et il faut remonter 17 ans en arrière, à 1997, pour retrouver un niveau aussi faible (287.104 mises en chantier). "La baisse est assez marquée cette année, la construction a suivi la correction assez forte des ventes de logements neufs", observe Olivier Eluère, économiste de Crédit Agricole. Par rapport au plus haut de 2007, les ventes ont ainsi reculé de 37 à 40% tandis que les mises en chantier ont baissé de 36%, calcule-t-il. "Du côté des ménages accédants classiques, un cumul de facteurs négatifs a joué en 2014: la hausse du chômage, les perspectives jugées très incertaines, le poids des normes (qui renchérissent les coûts de construction, ndlr) et le niveau élevé des prix" de l'immobilier neuf, énumère-t-il. Ainsi le prix d'un appartement neuf est-il en moyenne de 3.900 euros le m2 en France, contre environ 3.300 euros le m2 pour un appartement ancien, ce qui explique que les ménages aient pu "arbitrer en faveur de l'ancien". - Petit rebond espéré - Car de fait la correction du marché immobilier n'a pas été généralisée: elle a été plus forte dans le neuf que dans l'ancien, qui avec quelque 700.000 transactions annuelles, demeure à des niveaux d'activité élevés, note l'économiste. Et du côté des investisseurs, qui achètent un logement neuf pour le louer, "la hausse de la fiscalité sur les plus-values et les aspects plus contraignants du dispositif +Duflot+, par rapport au +Scellier+, ont fait chuter les ventes" de logements neufs, rappelle M. Eluère. Par type de logement, sur la période, les mises en chantier de logements ordinaires sont ressorties en baisse de 12,5%, à 273.860 unités, l'an dernier. Le nombre des permis de construire accordés pour des logements neufs a aussi dégringolé de 12% par rapport à 2013, pour s'établir à 381.075. Pour soutenir l'activité du secteur, le gouvernement a pris des mesures de relance, axées notamment sur l'amélioration du Prêt à taux zéro (PTZ), l'aménagement du dispositif fiscal "Pinel" (ex "Duflot") pour l'investissement locatif et la simplification des normes de construction - avec un raccourcissement des délais d'obtention des permis de construire. Selon M. Eluère, ces mesures de soutien, adoptées dans le budget 2015 "devraient permettre un petit rebond du nombre des ventes de logements neufs promoteurs (commercialisés par ces derniers, ndlr), de l'ordre de 5%, cette année". "Mais cela ne représente qu'un tiers des mises en chantier. Si de leur côté les ventes de maisons individuelles restent stables, on pourrait avoir une petite hausse de 3% des mises en chantier", pronostique-t-il. A la FPI, M. Payelle espère un début d'amélioration des ventes au premier semestre 2015, notamment grâce à la simplification de certaines normes de construction, sur laquelle "il faut aller beaucoup plus loin". "Mais ce qui nous inquiète fortement, c'est la volonté profonde d'un certain nombre de collectivités, partout en France, de ralentir, voire de stopper très fortement la construction de logements", souligne-t-il, appelant l'Etat à "reprendre la main" en modulant ses dotations en fonction de ce critère.

