Paris (AFP). La loi Macron plongée dans l'hémicycle

L'emblématique projet de loi Macron, censé lever des "blocages" de l'économie, est arrivé lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée pour deux semaines de débats susceptibles de mettre à nouveau en lumière des divisions internes à la gauche mais aussi à la droite. Le ministre de l'Economie Emmanuel Macron a ouvert à 16H00 les débats sur son projet de loi fleuve dont l'adoption montrera "que les Français sont capables de bouger" et "nous autorisera à être plus exigeants avec nos partenaires et l?Europe". Signe de l'ampleur de ce texte "pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques" mais aussi de la mobilisation parlementaire, plus de 3.000 amendements ont été déposés. Illustration des craintes qu'il cristallise, plusieurs milliers de personnes ont manifesté près des grands magasins du boulevard Haussmann à Paris, visés par une "banalisation du travail du dimanche", en scandant "Macron, patrons, même combat". Philippe Martinez, pressenti pour prendre la tête de la CGT, était présent, tout comme Jean-Luc Mélenchon. L'extension du travail du dimanche dans les commerces et la libéralisation des professions réglementées du droit (notaires, huissiers, etc.) constituent les deux mesures les plus controversées et commentées. Ce projet de loi de quelque 200 articles comprend toutefois bien d'autres dispositions, de l'ouverture de lignes nationales d'autocars, qui sera discutée dès mardi, à la simplification du permis de conduire, en passant par une réforme de la justice prud'homale ou des règles de licenciements collectifs. Une commission spéciale, présidée par le socialiste François Brottes, qui a siégé 82 heures, dimanche compris, en présence du ministre de l'Economie l'a déjà revu et corrigé, débouchant notamment sur un encadrement accru de la réforme des professions réglementées et sur un compromis sur le travail du dimanche dans les commerces, qui supprime les cinq dimanches de plein droit et laisse aux élus un choix allant de zéro à douze. Des ajouts sont aussi intervenus, par exemple sur la création d'un secret des affaires, qui inquiète l'association anticorruption Transparency International. "Le texte peut encore être amélioré Chaque proposition qui visera l?intérêt général trouvera auprès du gouvernement une oreille attentive", a affirmé Emmanuel Macron, entouré lundi de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, et du ministre de l'Emploi, François Rebsamen, dont les absences en commission avaient été critiquées par l'opposition. Des amendements des huit rapporteurs thématiques -qui assistent le rapporteur général Richard Ferrand (PS)- devraient ainsi introduire une compensation d'au moins 30% pour les salariés travaillant le dimanche matin dans les supermarchés ou encore durcir les retraites chapeaux des dirigeants d'entreprises. L'exécutif estime que "le choix du dialogue semble porter ses fruits", mais aussi que le climat post-attentats pourrait atténuer au moins le ton des critiques au sein même du PS. - Avis partagés à droite - Le débat dans l'hémicycle ne sera pas aisé pour autant. Les socialistes "frondeurs" n'affichent plus aussi ouvertement qu'avant Noël des intentions de voter contre, mais attendent que ce texte "pas votable en l'état" soit amélioré, notamment sur le travail dominical pour rester à cinq dimanches et avoir un plancher de rémunération d'au moins deux fois le salaire habituel. Considérant que les "limitations de dégâts" obtenues en commission ne changent pas la logique de "dérégulation et d'austérité", les écologistes demandent aussi des changements substantiels, en faveur entre autres de l'environnement. Les députés Front de gauche espèrent "un sursaut de la gauche de l'hémicycle pour rejeter" ce texte, qui consacre le principe "du renard libre dans le poulailler libre", selon leur chef de file André Chassaigne. A droite, les avis sont partagés. Face à ce projet de loi que Nicolas Sarkozy a appelé à combattre, les députés UMP, défenseurs des professions règlementées qui continuent à s'opposer au texte par de grands encarts dans la presse, sont "bien évidemment" contre, selon leur président Christian Jacob. Mais certains élus comme Hervé Mariton comptent voter pour tandis que d'autres s'interrogent. Intervenant dans l'hémicycle au nom du groupe UMP, François Fillon a jugé le projet de loi Macron "pas à la hauteur" de la gravité de la situation économique de la France malgré de la "bonne volonté", appelant le gouvernement à accepter des mesures "vigoureuses" dont la levée du "verrou des 35 heures". Le groupe UDI, qui "n?est absolument pas fermé à un texte dont l?objectif premier est de libérer la croissance", "réservera son vote aux avancées obtenues" dans l'hémicycle, selon son porte-parole sur ce texte Michel Zumkeller.

