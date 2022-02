Mine d'or TV

Kathryn Joosten, alias Karen McCluskey dans la série Desperate Housewives, va jouer dans le 6000ème épisode de Amour, gloire et beauté. Elle interprétera son propre rôle pour parler d'une expérience personnelle: un cancer des poumons qui l'a touché 2 fois. En 2001 puis une rechute en 2009. Il est normalement guéri à présent. Dans la série, elle en parlera au personnage phare de Susan Flannery.



Vous avez pu entendre hier André Dessoude et son pilote David Deslandes qui concourra au Dakar 2011 dans l'invité de la rédaction. Si ce n'est pas le cas, séance de rattrapage sur le tendanceouest.com

Tout ça pour dire que la prochaine édition sera commenté par Gérard Holtz avec Luc Alphand bien sûr mais il accueillera aussi dans son équipe Elodie Gossuin, ancienne Miss France qui a participé 6 fois au trophée Andros. Et son arrivée ne se fait pas en toute discrétion! La polémique entoure la jeune femme puisque ce serait l'une des raisons de la démission toute récente de la Société des Journalistes du service des sports de France Télévisions. Elle s'annonce pourtant en consultante et non journaliste, ce que minimise Gérard Holtz qui voit plutôt en elle une intervenante qui montrera un regard neuf et féminin. La course aura lieu en amérique du sud du 1er au 16 janvier, à suivre sur france 4.



Le célèbre et prestigieux magazine américain Time a publié son classement des meilleurs séries en 2010. Et autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont visibles chez nous en France.

N°1 Breaking Bad (les 2 premières saisons viennent d'être diffusées sur arte)

Un professeur de chimie dans un lycée découvre qu'il a un cancer du poumon et fabrique de la drogue pour s'en sortir financièrement

n°2 Mad Men (sur canal+)

L'histoire du monde de la publicité dans les années 60

n°3 Parks and recreation (non diffusée en France)

Le quotidien des employés du département des parcs et loisirs de Pawnee.