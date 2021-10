Athènes (AFP). Grèce: Syriza et la droite souverainiste d'accord pour gouverner ensemble

La gauche radicale Syriza, vainqueur des élections en Grèce, et le parti de la droite souverainiste Grecs Indépendants, se sont mis d'accord lundi pour gouverner ensemble, ont déclaré Panos Kammenos, président de cette petite formation, et une source au sein de Syriza. "Nous allons donner un vote de confiance au nouveau Premier ministre Alexis Tsipras", a affirmé Panos Kammenos à l'issue d'une rencontre au siège du Syriza avec le dirigeant du parti qui a obtenu 149 sièges sur les 300 du parlement, manquant à deux élus près la majorité absolue. Selon une source de Syriza, ayant requis l'anonymat, les deux partis "vont s'allier pour assurer la majorité au Parlement et former un gouvernement". Le parti souverainiste des Grecs Indépendants développe une rhétorique anti-austérité très ferme, comme celle de Syriza, mais défend des positions nationalistes et conservatrices sur le plan des moeurs. Il avait déjà indiqué avant les élections son intention de s'allier avec Syriza pour mettre fin "aux mesures de rigueur". Selon les résultats quasi-définitifs des législatives de dimanche, les Grecs indépendants obtiennent 13 sièges et 4,75% des suffrages, sixième force du parlement. Ce parti a été formé après l'éclosion de la crise grecque en 2010 par Panos Kammenos, un dissident de la droite Nouvelle-Démocratie, battue aux élections de dimanche. Lors des précédentes législatives de 2012, ce parti est entré pour la première fois au Parlement en obtenant 20 sièges et 7,5% des voix.

