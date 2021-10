EMR : les pêcheurs ne veulent pas d'un 3e parc éolien

"Après les moulins à eau dans le Raz Blanchard et les moulins à vent en baie de Seine, il faudrait encore laisser de l'espace en Manche ? On dit stop !". Daniel Lefèvre, président du Comité régional des pêches de Basse-Normandie, est remonté. L'Etat souhaite lancer un 3e appel d'offre pour exploiter des éoliennes au large de la facade maritime Manche-Mer du Nord.

Après les fermes d'éoliennes au large du Tréport et de Fécamp en Seine-Maritime, celles au large de Courseulles-sur-mer dans le Calvados, et les futures fermes pilotes d'hydroliennes au large de la Hague, le ministère de l'écologie va prospecter pour identifier de nouvelles zones propices à l'implantation d'éoliennes posées ou flottantes.

Pas de discussion

Ainsi, le préfet de la Haute-Normandie et le préfet maritime de la façade vont lancer une concertation auprès des acteurs de la mer et du grand public. Les résultats de ces réunions et échanges seront transmis fin avril 2015 à Ségolène Royal, la ministre de l'écologie.

Du côté du comité régional des pêches, on fera acte de présence à la prochaine réunion, le 3 février, mais les pêcheurs quitteront ensuite la salle. "Il n'y aura aucune discussion de notre part. Il n'y a tout simplement plus de place en Manche ! Entre les zones pour les Energies marines renouvelables (EMR), les câbles sous-marins, les extractions de granulats, les zones Natura 2000... On a assez donné !" dénonce Daniel Lefèvre :

Daniel Lefèvre Impossible de lire le son.

Quid du raz de Barfleur ?

Le comité craint que la zone du Raz de Barfleur ne soit une nouvelle fois prospectée pour les EMR. "Le président de la République avait pourtant lui-même écarté cette zone pour les hydroliennes, lors de sa visite à Cherbourg à l'automne 2013" rappelle Daniel Lefèvre. "Il ne sert à rien d'inscrire une zone qui serait immédiatement contestée, qui entraînerait de l'appréhension, du trouble et du retard" avait en effet indiqué François Hollande :

François Hollande en 2013 Impossible de lire le son.