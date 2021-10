Paris (AFP). Routiers: les blocages ciblés se mettent en place dans toute la France

Les routiers mettaient en place lundi matin, comme prévu, de nouveaux blocages de sites ciblés, dans toute la France, selon les syndicats. "Ca se met en place un peu partout", a dit à l'AFP Jérôme Vérité (CGT), ce que confirme Thierry Douine (CFTC). Les actions visent à pénaliser les patrons qui refusent la négociation salariale, pas les particuliers, et sont axées sur des sites logistiques et les grosses entreprises adhérentes des organisations patronales. "On bloque les zones pour empêcher les camions de sortir et même de rentrer", a indiqué M. Vérité. Près de l'aéroport de Nantes-Atlantique, une cinquantaine de militants syndicaux-chauffeurs routiers se sont ainsi postés sur la zone industrielle de Saint-Aignan Grandlieu depuis 5h00, selon Thierry Mayer (CGT). "Vous pouvez rassurer les usagers, tout le monde passe sauf les camions," a-t-il dit. Le but est de "toucher au porte-monnaie deux acteurs principaux de la FNTR" (Charles André et Norbert Dentressangle) qui "n'appliquent que les minima sociaux et freinent les discussions pour l'amélioration de la comvention collective", a poursuivi M. Mayer. Selon les syndicats, des actions sont organisées à Bordeaux, Caen, Angers et Rennes. D'autres sont en place ou en cours de mise en place à Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne, Dunkerque et Libercourt. Montpellier devrait être de la partie à la mi-journée tandis que Toulouse "va se mettre en place". Après un week-end de pause, les routiers ont repris un mouvement visant à pousser le patronat à revenir à la table des négociations salariales à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, CFTC, CFE-CGC. La CFDT prévoit de mener à son tour des actions à partir de mercredi.

