Malabo (Guinée équatoriale) (AFP). CAN: le Congo et la Guinée Equatoriale qualifiés pour les quarts

Le Congo de Claude Le Roy, qui a dominé le Burkina Faso (2-1), et la Guinée Équatoriale, le pays-hôte, victorieux du Gabon d'Aubameyang (2-0), sont les deux premières équipes à avoir décroché leur qualification pour les quarts de finale de la CAN-2015, dimanche. Les Congolais, qui ont bouclé en tête le groupe A, affronteront au prochain tour le 2e de la poule B, alors que les Equato-Guinéens se mesureront au vainqueur de ce même groupe, le 31 janvier. L'exploit est énorme pour le Congo de Claude Le Roy, qui n'a plus connu les joies du Top 8 continental depuis 1992. Le technicien français de 66 ans a encore fait des miracles pour sa 8e Coupe d'Afrique, un record, franchissant l'obstacle du 1er tour pour la 7e fois de sa carrière. Les héros congolais se nomment Bifouma (51), auteur de son 2e but de la compétition pourtant entâché d'un hors-jeu flagrant au départ de l'action, et Nguessi (87), alors que Bancé avait entre-temps réussi à égaliser (86). Le Burkina Faso, finaliste de la dernière édition, quitte en revanche le tournoi la tête basse et aura étalé trop de lacunes pour espérer faire mieux qu'une dernière position dans sa poule. Si l'élimination des Burkinabé était prévisible, la sensation de la soirée est venue de Bata où la Guinée Équatoriale a surpris les Léopards gabonais pour s'inviter en quart de finale grâce à un penalty de Balboa (55) et une 2e réalisation d'Iban (88). L'Histoire s'est donc répétée pour l'organisateur de la CAN, qui avait été à pareille fête en 2012 lors d'une épreuve co-organisée avec le Gabon. Comme il y a 3 ans, le Nzalang Nacional s'est appuyé sur des joueurs récupérés aux quatre coins de la planète et a changé de sélectionneur juste avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique. Et dire que le pays avait été disqualifié au tour préliminaire pour avoir aligné un joueur non-éligible avant d'être repêché en novembre 2014 avec le retrait de l'organisation au Maroc par la Confédération africaine de football La désillusion est immense pour le Gabon, qui avait tout misé sur sa star Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant de Dortmund ambitionnait de devenir l'égal des deux légendes Samuel Eto'o et Didier Drogba, qui ont pris leur retraite internationale. Il doit largement déchanter et n'aura trouvé qu'une seule fois le chemin des filets en trois rencontres.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire