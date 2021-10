Paris (AFP). Ligue 1: Monaco se place en attendant Lyon et le PSG

Vainqueur à Lille et toujours aussi solide défensivement, Monaco a confirmé sa grande forme actuelle samedi lors de la 22e journée de Ligue 1 et pourrait se mêler à la lutte pour le podium, dont deux des occupants, le leader Lyon et le PSG (3e), joueront dimanche. . Monaco à plein régime Et si Monaco participait à la course au podium ? Toujours aussi performant sur le plan défensif, l'ASM est en effet allée s'imposer 1-0 à Lille, ce qui lui permet de rester au contact des clubs de tête. Avec ce succès, Monaco reste à la cinquième place mais revient provisoirement à un point de Saint-Etienne (4e) et deux du Paris SG (3e), qui s'affrontent dimanche en clôture de cette 22e journée. Surtout, les coéquipiers de Jérémy Toulalan ont confirmé leur incroyable solidité, une vraie marque de fabrique alors que l'entraîneur Leonardo Jardim avait à l'origine plutôt imaginé une équipe offensive. Sur leurs douze derniers matches toutes compétitions confondues, y compris la Ligue des champions, les Monégasques n'ont en effet encaissé qu'un seul but. Et c'était face à Lyon, en prolongation ! Samedi, face à des Lillois qui ne parviennent pas à s'extraire du ventre mou (13e), c'est Berbatov qui a débloqué la situation en reprenant de la tête un coup franc bien frappé de la gauche par Ferreira Carrasco (57e). "L'important c'est qu'on gagne et qu'on avance. Je suis le premier à dire qu'on n'est pas toujours très joli à regarder mais si on gagne, c'est qu'on n'est pas si mauvais que ça", a résumé Jérémy Toulalan. . Montpellier très costaud, Beauvue sur un nuage Cela se passe à distance respectable des cinq équipes de tête, probablement intouchables, mais le Montpellier de Rolland Courbis réussit une très jolie saison. Samedi, les Héraultais (6e) ont corrigé Nantes (9e) 4-0. C'est Lasne qui a ouvert le score, avant un but de Bérigaud servi par Barrios, qui en inscrivant ensuite le dernier but a confirmé qu'il allait décidément beaucoup mieux. Mounier a également marqué. A Guingamp (12e), l'homme très en forme, c'est encore et toujours Beauvue. Deux fois buteur lors de la victoire d'En Avant contre Lorient (3-2), Beauvue a porté son total à 10 buts en Ligue 1, 16 toutes compétitions confondues. Au passage, l'ancien joueur de Châteauroux s'est offert une panenka sur le penalty du 3-1. Dans le dernier match du jour, Bastia (14e) et Bordeaux (7e) se sont séparés sur un match nul 0-0. . En haut, ça se passe dimanche Dès 14h dimanche, le leader Lyon accueille Metz à Gerland. Les Lyonnais restent sur six victoires d'affilée en championnat mais ont chuté mardi en Coupe de France, sur le terrain de Nantes (3-2). En cas de succès, l'OL mettrait la pression sur le PSG avec provisoirement sept points d'avance. Lyon repousserait aussi l'OM à quatre longueurs. Décidément en difficulté à l'extérieur, Marseille a été battu 2-1 par Nice vendredi. En clôture de cette 22e journée, on suivra donc surtout le choc à Geoffroy-Guichard entre Saint-Etienne et le PSG. Joueurs et entraîneur parisiens assurent que l'équipe va mieux. Il est temps de le montrer, d'autant qu'un succès par deux buts d'écart permettrait de dépasser Marseille et de récupérer la deuxième place. Résultats de la 22e journée de la Ligue 1 de football:

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire