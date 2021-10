Paris (AFP). Ligue 1: Monaco bat Lille et peut croire au podium

Toujours aussi performant sur le plan défensif, Monaco est allé s'imposer 1-0 à Lille samedi lors de la 22e journée de Ligue 1, ce qui permet à l'équipe de Leonardo Jardim de rester au contact des clubs de tête et de croire au podium. Entre Lille, pire attaque du championnat, et Monaco, troisième meilleure défense, le match a comme prévu été longtemps fermé et austère, avec très peu d'occasions. Mais sur l'une des rares erreurs défensives des Dogues, Berbatov a surgi pour reprendre de la tête un coup franc bien frappé de la gauche par Ferreira Carrasco (57e). Avec ce succès, Monaco reste à la cinquième place mais revient provisoirement à un point de Saint-Etienne (4e) et deux du Paris SG (3e), qui s'affrontent dimanche en clôture de cette 22e journée. Surtout, les coéquipiers de Jérémy Toulalan confirment leur incroyable solidité, qui pourrait leur permettre de croire vraiment en leurs chances dans la course au podium et à la Ligue des Champions. Sur leurs douze derniers matches toutes compétitions confondues, y compris la Ligue des Champions, les Monégasques n'ont en effet encaissé qu'un seul but. Et c'était face à Lyon, en prolongation ! Pour Lille en revanche c'est un coup d'arrêt. L'équipe de René Girard venait en effet de gagner trois matches d'affilée, dont deux en L1. Les Lillois stagnent à la 12e place. Dans les autres matches prévus samedi, on suivra l'affrontement entre Montpellier et Nantes, deux équipes bien installées en première partie de tableau (6e et 8e). Guingamp accueille Lorient et Bastia reçoit Bordeaux. Dimanche, outre la rencontre au sommet entre Saint-Etienne et le PSG, il y aura dès 14h00 le match du leader Lyon qui accueille Metz à Gerland. En cas de succès, l'OL mettrait la pression sur le PSG avec provisoirement sept points d'avance. Le match Evian-Thonon - Toulouse, initialement prévu samedi, se tiendra aussi dimanche à 14h. A 17h, Rennes reçoit Caen et Reims accueille Lens. Vendredi, Marseille, décidément en difficulté à l'extérieur, avait été battu 2-1 par Nice. L'OM reste pour l'instant 2e, à une longueur de l'OL. Résultats de la 22e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nice - Marseille 2 - 1 samedi Lille - Monaco 0 - 1 (20h00) Bastia - Bordeaux Guingamp - Lorient

