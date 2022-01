Le chauffeur chute avec son camion

Lundi 20 décembre, vers 15h, un camion et son chauffeur ont fait une chute d'environ quinze mètres dans l'une des fosses de l'usine d'incinération des déchets de Colombelles, près de Caen. ' Le camion s'est présenté sur le site avec une benne compacteur positionnée dessus. Le chauffeur venait vider des déchets industriels. Il a effectué une manoeuvre en marche arrière pour accéder à la fosse et s'est positionné sur les butées de quai en place. Il a du avoir une difficulté à vider ce caisson et lors de sa manoeuvre, il a dépassé les butées ”, explique Pascal Clouet, directeur de sites.



“un homme expérimenté”

A l'heure actuelle, la thèse d'une défaillance des butées semble écartée. Le chauffeur, gravement blessé, a été pris en charge par des pompiers du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp). Ces derniers sont descendus en rappel afin de lui porter secours. Le chauffeur, “ un homme expérimenté ”, selon Pascal Clouet a ensuite été transféré au CHU de Caen puis opéré dans la soirée. Une enquête est en cours.



