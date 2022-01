La neige perturbe la liaison entre Paris et Caen

Dimanche 19 décembre, la SNCF a été obligée de suspendre dès la mi-journée tous les trajets de la gare Saint Lazare à Paris jusqu'à Caen. En cause : plusieurs arbres tombés sur la voie mais aussi des centimètres et des centimètres de neige ... Les voyageurs bloqués à Paris ont eu la possibilité de dormir à bord d'un train avant de repartir à 6h45 le lundi matin. Un trajet d'un peu plus de trois heures au lieu des quelques deux heures annoncées !



