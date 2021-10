Paris (AFP). Ligue 1: Lyon peut prendre les devants avant le choc Saint-Etienne - PSG

Lyon tentera de défendre et d'accroître sa place de leader de la Ligue 1 dimanche face à Metz lors de la 22e journée, marquée également par le déplacement du Paris SG à Saint-Etienne, après la défaite en ouverture de son dauphin Marseille vendredi soir à Nice 2-1. . Lyon après l'accroc L'OL a perdu un match. Battus 3-2 à Nantes mardi en Coupe de France, les joueurs de Hubert Fournier ont redécouvert la défaite, qu'ils n'avaient plus connue depuis fin novembre, à l'exception d'une élimination aux tirs au but contre Monaco en Coupe de la Ligue. Ce revers peut-il avoir des répercussions en championnat, où les Lyonnais restent sur six victoires consécutives ? Cela semble peu probable, d'autant que Lacazette et les siens vont retrouver dimanche à Gerland une équipe de Metz (17e) en plein marasme, avec seulement deux points pris lors des neuf dernières journées. Face à une défense qui a déjà cédé 30 fois, Lacazette, meilleur buteur de L1 avec 20 buts, pourrait donc à nouveau briller, même s'il a été ménagé cette semaine à cause d'une douleur au pied. Avec la défaite de Marseille (2e), vendredi à Nice en ouverture de cette 22e journée, l'OL a l'occasion d'accentuer son avance face à un concurrent direct aux premières places. . Paris retrouve les Verts Moins de deux semaines après les avoir éliminés en Coupe de la Ligue, les Parisiens affrontent à nouveau les Stéphanois, encore à Geoffroy-Guichard. Après avoir brièvement laissé Saint-Étienne s'installer sur le podium, le PSG a repris la troisième place du classement la semaine dernière à l'issue d'une victoire moyennement rassurante contre Évian-Thonon. Mais mercredi en Coupe de France face à Bordeaux (2-1), Paris a été un peu meilleur, avec notamment une première période de très bonne qualité. Malgré un programme extrêmement chargé, les joueurs de Laurent Blanc doivent maintenant enchaîner les résultats pour dépasser Marseille, défait à Nice, et recoller à Lyon. Ibrahimovic n'est pas encore au top mais Cavani a été très convaincant contre les Girondins. Quant aux Verts, ils sont handicapés en défense par les absences de Pogba (CAN) et Bayal Sall (adducteurs). Et ils ont disputé une prolongation mercredi en Coupe de France sur le terrain de Tours. Christophe Galtier doit espérer que la qualification (5-3 a.p.) aura aidé à récupérer. . Monaco peut-il tenir le rythme ? Comme le Paris-SG, Monaco reste en course sur quatre tableaux: L1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Ligue des Champions. Et le programme de ce début d'année 2015 est donc particulièrement copieux. Pour tenir le rythme, l'entraîneur Leonardo Jardim a adopté une formule minimaliste mais terriblement efficace. L'ASM produit peu de jeu, marque peu, mais n'encaisse quasiment jamais le moindre but. Avant de se déplacer samedi à Lille, les joueurs de la Principauté présentent ainsi une invraisemblable statistique: un seul but concédé lors de leurs 11 derniers matches toutes compétitions confondues! Leur solidité leur a valu de remonter à la cinquième place du championnat après un début de saison compliqué. Le podium reste assez éloigné, avec encore cinq longueurs à combler sur le PSG (3e), mais Monaco est dans la course. Pour Lille, tout reste compliqué. Alors que les Dogues avaient enchaîné trois victoires (deux en L1 et une en Coupe de la Ligue), ils ont rechuté la semaine dernière avec une défaite 1-0 à Lorient. Le programme: Joué vendredi: Nice - Marseille 2 - 1

