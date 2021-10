Melbourne (AFP). Open d'Australie: les soeurs Williams mais pas de Française en seconde semaine

Les s?urs Williams, Venus et Serena, ont validé ensemble leur billet pour la seconde semaine de l'Open d'Australie, une première en Grand Chelem depuis près de quatre ans, mais pas Alizé Cornet, la dernière Française en lice ayant chuté samedi à Melbourne. Pour Serena, c'est une habitude. La cadette des s?urs Williams, 33 ans, a presque toujours atteint au moins les huitièmes de finale dans les tournois majeurs depuis juillet 2008 sauf deux fois à Roland-Garros (2012, 2014) et une fois à Wimbledon (2014). Pour son aînée, âgée de 34 ans, c'était devenu rare. La dernière fois remontait à Wimbledon en 2011 où les s?urs s'étaient arrêtées toutes deux en huitièmes. Cette année-là reste un bien mauvais souvenir pour Venus, qui dispute seulement quatre tournois. Blessée à une hanche, puis touchée par un virus, elle apprendra plus tard qu'elle est atteinte du syndrome de Gougerot-Sjögren, une maladie auto-immune, causant sécheresse des yeux, douleurs articulaires et surtout grosse fatigue. La septuple lauréate de "Majeurs", dont cinq Wimbledon, dégringole au classement (134e mondial début 2012). Pendant que sa petite s?ur continue d'empiler les couronnes en Grand Chelem (18 au total), Venus va de déconvenue en déconvenue en tournoi. Mais elle ne baisse jamais les bras, comme l'a montré samedi sa victoire renversante (4-6, 7-6 (7/3), 6-1) contre la puissante italienne Camila Giorgi, passée à deux points de la victoire. "C'est une battante. Je suis si fière d'elle", s'est réjouie Serena, qui a elle aussi dû un peu batailler pour écarter l'Ukrainienne Elina Svitolina, 26e mondiale (4-6, 6-2, 6-0), après des débuts timides. La N.1 mondiale, qui vise un sixième sacre à Melbourne, aura l'occasion en huitièmes de prendre sa revanche sur l'Espagnole Garbine Muguruza (N.24), son bourreau au deuxième tour de Roland-Garros. Pour Venus, ce sera la Polonaise Agnieszka Radwanska, N.6 mondiale. "C'est vraiment super d'être en seconde semaine, mais je n'ai pas envie de m'arrêter là", a prévenu l'ancienne reine de la WTA, en pleine confiance après une année 2014 prometteuse. - Du gâchis pour Cornet - A Wimbledon, déjà, elle n'était pas passée très loin des huitièmes, battue un tour plus tôt au terme d'une bataille acharnée contre la future lauréate, la Tchèque Petra Kvitova. Idem à l'US Open où elle s'était aussi inclinée au même stade et en trois sets, mais contre l'Italienne Sara Errani. "J'ai toujours cru en mes capacités même si les résultats n'ont pas toujours suivi", a assuré la finaliste de l'Open d'Australie en 2003, qui a débuté l'année 2015 par un titre, le quarante-sixième de sa carrière, à Auckland. Le public australien aura donc droit à une double ration de Williams en seconde semaine mais toujours pas à une Française, pour la sixième année consécutive, après l'élimination de Cornet. La Niçoise s'est inclinée 7-5, 6-2 contre la Slovaque Dominika Cibulkova, finaliste en 2014, après avoir gâché six balles de premier set. Les derniers espoirs du clan tricolore repose sur les épaules de Gilles Simon qui devait affronter dans la soirée l'infatigable Espagnol David Ferrer (N.9). Novak Djokovic devait aussi rencontrer un joueur ibérique, Fernando Verdasco. Le tenant du titre Stan Wawrinka s'est déjà qualifié sans céder de manche contre le Finlandais Jarkko Nieminen (6-4, 6-2, 6-4). Comme Serena, il croisera aussi un mauvais souvenir en huitièmes: l'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez qui l'avait éliminé dès le premier tour à Roland-Garros.

