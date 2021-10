Paris (AFP). Ligue 1: Marseille retrouve le terrain à Nice, loin des affaires

Marseille se rend à Nice vendredi, loin des affaires judiciaires de cette semaine, pour se relancer dans une course au titre toujours aussi serrée, alors que la 22e journée de L1 se terminera par un déplacement très attendu du Paris SG à Saint-Etienne dimanche soir. L'affaire des transferts présumés douteux au club marseillais a connu un nouvel épisode cette semaine avec une dizaine de gardes à vue, concernant notamment l'ex-directeur sportif de l'OM José Anigo et des intermédiaires. Ces événements touchant une sphère éloignée du club n'auront sans doute pas d'impact sur les joueurs de Marseille, focalisés sur la traque du leader, Lyon, à un petit point devant. A Nice, la semaine a été parasitée par le feuilleton Hatem Ben Arfa, dont le contrat n'a toujours pas été homologué en raison d'un imbroglio juridique qui a viré à la polémique après les propos ironiques d'un responsable juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) au sujet du joueur. L'OM ne doit pas trop compter sur un faux pas de Lyon, et sa machine à marquer Alexandre Lacazette (20 buts en L1), qui reçoit dimanche Metz, club en difficulté (17e). Alors que cinq points seulement séparent les quatre premiers du classement, le match à Geoffroy-Guichard dimanche soir entre les Verts, 4e, et le PSG, 3e, risque de coûter cher au perdant. Le PSG doit se faire à l'idée d'un hiver infernal avec un mois de février insensé, entre une demi-finale de Coupe de la Ligue, un 8e de finale de Coupe de France, un 8e de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea et un calendrier de L1 qui lui réserve deux déplacements à Lyon et Monaco ! L'AS Monaco, à neuf points du leader, sera soumis au même régime enrichi en février, puisque le club de la Principauté est toujours en course dans les deux coupes nationales, a également un 8e de finale aller de C1 contre Arsenal au programme, et recevra en L1 Lyon et le PSG, entre autres. Samedi, l'équipe de Leonardo Jardim va à Lille, pour un match qui devrait être hermétique entre deux très bonnes défenses (18 buts seulement encaissés en L1 par les deux formations). Programme de la 22e journée : Vendredi 23 janvier (20h30) Nice - Marseille Samedi 24 janvier (17h00) Lille - Monaco (20h00) Bastia - Bordeaux Evian-Thonon - Toulouse Guingamp - Lorient Montpellier - Nantes

