Mongomo (Guinée équatoriale) (AFP). CAN: Algérie et Sénégal, les quarts leur tendent les bras

L'Algérie, opposée au Ghana, et le Sénégal, qui affronte l'Afrique du Sud, ont la possibilité de se qualifier pour les quarts de finale de la CAN-2015 s'ils l'emportent tous les deux, vendredi à Mongomo. Pour les Fennecs, particulièrement attendus dans cette Coupe d'Afrique après une année 2014 faste, il s'agit en même temps de se rassurer au niveau du jeu après une production assez médiocre face aux Bafana Bafana (3-1), seulement sauvée par les ratés du gardien de but adverse, Darren Keet. "La meilleure équipe a perdu le match", avait ainsi déclaré à l'issue de la rencontre Ephraim Mashaba, le sélectionneur sud-africain, qui n'a pas fini de porter le deuil de son portier N.1 et capitaine Senzo Meyiwa, tué à 27 ans par des cambrioleurs le 26 octobre à Johannesburg. Alors que le football algérien est revenu au premier plan à la suite de sa belle campagne brésilienne (8e de finale) et du succès de l'ES Sétif en Ligue des champions, la prestation d'ensemble a été indigne d'un soi-disant prétendant au titre et seul le gardien de l'équipe nationale Raïs Mbolhi s'est montré à la hauteur de l'évènement. Christian Gourcuff en a visiblement pris acte et n'exclut pas des changements contre les Black Stars. "Ce match sera une finale, a averti la star des Fennecs Yacine Brahimi (FC Porto). Le Ghana voudra réagir alors que nous devons tout faire pour nous rapprocher de la qualification." Côté ghanéen, l'heure est au sursaut après la défaite concédée dans les arrêts de jeu face au Sénégal (2-1) sur un but de Moussa Sow. Bonne nouvelle pour le sélectionneur israélien Avram Grant, ex-Chelsea: l'attaquant Asamoah Gyan, victime d'un accès de paludisme, est sur pied et a repris l'entraînement mercredi. Pour se donner du courage, les coéquipiers des Frères Ayew peuvent se rappeler le précédent de 1982: la dernière fois que le Ghana a vaincu l'Algérie en phase finale, il a remporté l'épreuve, son ultime victoire à la CAN. Au contraire des Algériens, les Sénégalais d'Alain Giresse ont fait forte impression et partiront favoris contre l'Afrique du Sud. S'ils maintiennent un niveau de jeu semblable, les Lions de la Teranga ne devraient pas avoir trop de soucis pour retrouver les quarts de finale où ils ne sont plus apparus depuis 2006.

