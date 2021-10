2014, année inoubliable pour le tourisme dans le Bessin

Grâce notamment au 70e anniversaire du Débarquement et aux Jeux Equestres Mondiaux, le bilan est très satisfaisant pour les professionnels du secteur dans le Bessin. Tous les indicateurs sont au vert en matière de tourisme dans le Bessin en 2014. Illustration en chiffres...

► Augmentation du nombre de demandes dans les bureaux d’accueil : +27 % à Longues sur Mer par exemple, +15% à Bayeux ou encore +50% à Port en Bessin.



► Fréquentation des sites internet en hausse également : 425 000 visites (+35 %) comptabilisées sur les sites internet gérés et animés par l’office de tourisme de Bayeux Intercom.



► Succès des animations et visites proposées par l’office de tourisme : 75 000 spectateurs ont ainsi assisté au 37 soirées illuminées comme à la cathédrale de Bayeux.



► Les hébergements et les sites de visites également plus fréquentés : un taux d'occupation de 65% dans les hôtels du territoire de Bayeux intercom, contre 59% en 2013 et +14 % de visites à la Tapisserie de Bayeux.



Reste désormais à bien rebondir en 2015 et préparer 2016 avec deux dates importantes : les 950 ans de la bataille d’Hastings et celle du sacre de Guillaume le Conquérant à Westminster.