Tokyo (AFP). Otages du groupe EI: le Japon attend avec angoisse un signe

Le Japon s'activait vendredi à quelques heures de l'expiration d'un ultimatum pour sauver la vie de deux otages aux mains du groupe Etat islamique (EI) qui pourrait se manifester sous peu. La chaîne de télévision publique japonaise NHK a continué de dialoguer jeudi par internet avec un soi-disant "porte-parole de l'EI" qui a indiqué qu'un "communiqué devrait être émis plus tard". Le délai de 72 heures annoncé mardi après-midi (heure de Tokyo) par l'organisation jihadiste expire vendredi à 14H50 au Japon (05H50 GMT), a indiqué le secrétaire général de l'exécutif japonais, Yoshihide Suga. Selon lui, le sort des deux hommes enlevés en Syrie, Haruna Yukawa et de Kenji Goto, restait inconnu. Toutefois, un responsable du ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré jeudi soir aux médias que "même s'il ne pouvait rien dire de concret, il y avait dans une certaine mesure une réaction de la part de l'interlocuteur (EI) via des moyens de communication y compris indirects". Le ministre des Affaires étrangères, Fumio Kishida, a refusé vendredi matin de confirmer ou infirmer un contact avec l'EI, mais il a souligné que "le gouvernement continuait d'envoyer des messages par tous les moyens" pour que sa volonté de faire libérer ses deux ressortissants soit entendue par l'EI. Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Jordanie, Turquie, Egypte, Australie, Italie: le Premier ministre japonais Shinzo Abe et M. Kishida ont demandé aux dirigeants de tous ces pays de coopérer pour aider le Japon face à cette crise, la communauté internationale pressant Tokyo de ne surtout pas verser tout ou partie de la somme de 200 millions de dollars exigée. Jeudi, un islamologue japonais, Ko Nakata, qui prétend avoir des liens anciens avec des membres du groupe Etat islamique, a proposé au gouvernement de jouer les médiateurs et a, en arabe, appelé les jihadistes à prolonger le délai. - Larmes maternelles, "problème mondial" - Le premier otage, Haruna Yukawa, un homme de 42 ans qui prétend effectuer des missions de sécurité, avait été enlevé et maltraité en Syrie par des militants islamistes en août dernier, selon une vidéo postée sur internet. Le second, Kenji Goto, né en 1967, est un journaliste indépendant qui fournissait des reportages sur le Moyen-Orient aux chaînes de télévision nippones et était aussi actif dans le domaine humanitaire. Il était entré dans la zone contrôlée par l'EI fin octobre et n'a plus donné de nouvelles depuis. Il avait enregistré juste avant une vidéo dans laquelle il expliquait vouloir partir à la recherche de M. Yukawa qu'il connaissait. Sa femme avait ensuite reçu des courriels de demande de rançon. La mère de M. Goto a prié vendredi matin le gouvernement japonais de secourir son fils. "Je vous en supplie, messieurs du gouvernement, s'il vous plaît, sauvez la vie de Kenji", a déclaré Junko Ishido dans un communiqué. "Kenji n'est pas un ennemi de l'islam", a-t-elle répété, visiblement secouée et éplorée, lors d'une conférence de presse. Mme Ishido dit "fortement souhaiter" que le gouvernement paye le montant réclamé par l'EI. Parce qu'il est un proche allié des Etats-Unis et qu'il a fait un don aux victimes des avancées des jihadistes, le Japon est perçu par eux comme un des pays qui les combat, même si Tokyo ne prend pas part aux actions militaires lancées à leur encontre. "Les Japonais sont des incroyants qui luttent contre l'Etat islamique", a redit à la NHK leur "porte-parole". Une vingtaine de pays de la coalition internationale contre l'EI avaient fait le point toute la journée jeudi à Londres sur leurs opérations en Irak et en Syrie. "Daech (acronyme arabe pour l'Etat islamique, ndlr) n'est pas simplement un problème syrien, ce n'est pas un problème irakien, Daech est un problème mondial", a déclaré à cette occasion le secrétaire d'Etat américain John Kerry.

