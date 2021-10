Je préfère qu'on reste amis ce soir à Grand-Quevilly

Il s’était essayé à la farce satirique, à la chronique criminelle et à la comédie musicale et on le découvre fort à son aise dans le registre du théâtre de boulevard.

Dans «Je préfère qu’on reste amis», il s’interroge sur l’illusion d’une relation amicale sincère entre un homme et une femme. Il met en scène Michèle Bernier et Frédéric Diefenthal dans le rôle de Claudine et Valentin, confidents de longue date. Cette fois, c’est décidé, Claudine va révéler ses sentiments à Valentin. C’est le début d’un grand déballage et d’un règlement de comptes : une comédie rythmée empreinte d’émotions, légère et drôlatique.

Pratique. Mercredi 21 janvier à 20 h. Théâtre Charles Dullin à Grand Quevilly. Tarifs 35 à 39 €. Tél. 02 35 68 48 91