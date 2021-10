Kiev (AFP). Ukraine: sommet à Berlin pour désamorcer une nouvelle crise

Les ministres des Affaires étrangères ukrainien, russe, allemand et français se retrouvent mercredi à Berlin pour désamorcer une nouvelle crise entre Kiev et Moscou, l'Ukraine ayant accusé la Russie d'avoir directement attaqué la veille ses troupes dans l'Est séparatiste du pays. Face à "l'aggravation de la situation", le président ukrainien Petro Porochenko a décidé d'écourter son séjour à Davos (Suisse), où il devait participer au Forum économique mondial, et de rentrer au pays, a indiqué mardi soir son porte-parole. Dans son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès américain, le président américain Barack Obama a de son côté affirmé que les "grandes puissances ne peuvent malmener les petites", faisant explicitement référence à "l'agression" de l'Ukraine par la Russie. Les forces ukrainiennes se trouvaient en difficulté dans la soirée à l'aéroport de Donetsk où les séparatistes "ont fait exploser la piste d'atterrissage", a indiqué le ministère de la Défense. Les troupes de Kiev ont également dû se retirer d'un barrage qu'elles tenaient près de Lougansk où elles affirment avoir été attaquées par des soldats de l'armée russe. Ces accusations d'attaque directe par l'armée régulière russe, sur plusieurs points près des villes de Zymohiria et Slovianoserbsk situées à une vingtaine de kilomètres de Lougansk, sont une première depuis la signature des accords de paix de Minsk le 5 septembre. "En violation de tous les accords précédents, des unités militaires ukrainiennes ont été attaquées dans le nord (de la zone du conflit) par des troupes de l'armée régulière russe", avait déclaré en début de soirée un porte-parole militaire ukrainien, Andriï Lyssenko. Sans jamais l'accuser d'attaque directe, l'Ukraine et les pays occidentaux affirment depuis des mois que la Russie a déployé des troupes dans les "républiques" autoproclamées de Lougansk et Donetsk, qui ont fait sécession en avril dernier et déclenché un conflit qui a fait plus de 4.800 morts. Moscou a toujours démenti toute implication. Le président Vladimir Poutine a seulement affirmé qu'il était possible que certains Russes aient rejoint de leur propre initiative les combats. Mardi après-midi, un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères avait qualifié d'"absurdité totale" et d'"hallucinations" les affirmations faites la veille par les services de sécurité et le Premier ministre ukrainiens, selon lesquelles 700 soldats russes et du matériel militaire avaient franchi la frontière russo-ukrainienne dans la zone rebelle. - Soldats ukrainiens capturés - Cet échange houleux intervenait après une dizaine de jours d'escalade dans les combats, qui avaient culminé ce week-end avec l'intervention de chars ukrainiens à l'aéroport de Donetsk pour repousser une offensive séparatiste. Face à cette situation d'urgence constatée avant même les accusations de Kiev, les ministres des Affaires étrangères des quatre pays du format dit "Normandie (Ukraine, Russie, France, Allemagne) ont convenu de se rencontrer mercredi à Berlin pour tenter d'"empêcher une nouvelle aggravation de la confrontation militaire et une nouvelle escalade politique entre Kiev et Moscou", selon le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier. Les chefs de diplomatie de ces pays tentent depuis des semaines d'aplanir leurs différences pour permettre la tenue d'un sommet de paix constructif au Kazakhstan entre les présidents Poutine et Porochenko sous l'égide du président français François Hollande et de la chancelière allemande Angela Merkel. Leur dernière réunion, le 12 janvier à Berlin, avait débouché sur un constat d'échec et le report sine die de ce sommet, initialement envisagé le 15 janvier. Après les graves accusations et les combats persistants de mardi soir, la réunion de mercredi s'annonce encore plus compliquée. En viste à Washington, la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a pour sa part assuré que l'Union européenne n'a pas oublié la Crimée annexée par la Russie. A l'aéroport de Donetsk, site en ruines mais important stratégiquement et symboliquement que les Ukrainiens affirmaient depuis dimanche avoir "nettoyé", les combats se poursuivaient durant la nuit. "Des renforts supplémentaires et des munitions ont été acheminés vers les positions des militaires ukrainiens à l?aéroport", a indiqué le ministère de la Défense. Selon un conseiller du président ukrainien Iouri Birioukov, huit soldats y ont également été capturés dans la journée après s'être perdus dans le brouillard.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire