Doha (AFP). Hand: la France qualifiée, le Danemark traîne les pieds

La France, freinée par l'Islande (26-26), s'est tout de même qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial-2015 messieurs de handball, alors que l'Allemagne a forcé le Danemark à concéder un nouveau nul (30-30), mardi à Doha. Les champions d'Europe français n'ont pas réussi à se défaire de leur vieil ennemi islandais, qu'ils avaient battu en finale des JO-2008. Ils y ont cru grâce au retour de blessure de Daniel Narcisse, mais l'exclusion définitive de Nikola Karabatic (50e), pour une simulation inexistante, leur a coûté très cher. La France voit la Suède, qui a géré sereinement devant l'Algérie (27-19), prendre seule la première place du groupe C. Les Suédois accèdent évidemment aux huitièmes, comme la surprenante Egypte. Les médaillés de bronze du dernier Championnat d'Afrique sont certains de finir dans les quatre premiers de cette poule, après leur succès sur la République tchèque (27-24). Mais la troisième place, que convoite également l'Islande, ne leur est peut-être pas inaccessible. Dans le groupe D, le Danemark, vice-champion du monde en 2013, continue à avancer à pas comptés. Déjà poussé au nul (24-24) par l'Argentine en ouverture, il a dû se contenter d'un destin identique face aux Allemands. Les Danois ont eu du mal à contenir Steffen Weinhold (8 buts), mais ont réussi à remonter un déficit de trois buts à l'orée des dix dernières minutes. Les Allemands ne sont pas mathématiquement en huitièmes, mais cela ne devrait être qu'une formalité car il leur reste un match à jouer contre l'Arabie saoudite. Le Danemark, lui, n'est pas encore à l'abri d'une élimination. La Pologne a fait un grand pas vers la qualification en battant la Russie (26-25). Les Polonais ont quasiment toujours fait la course derrière dans ce match très serré. Mais ils sont parvenus à passer devant à une minute de la fin, sur un tir de leur ailier gauche Adam Wisniewski, avant que leur gardien Slawomir Szmal ne s'interpose devant Pavel Altman. Les Russes sont provisoirement cinquièmes et devancés par l'Argentine, qui s'est facilement débarrassée de l'Arabie saoudite (32-20). La dernière place qualificative pour les huitièmes risque de se jouer entre ces deux équipes lors de la dernière journée.

