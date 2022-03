Melbourne (AFP). Open d'Australie: retour gagnant pour Wawrinka sur le court de ses exploits

Stan Wawrinka, tenant du titre à l'Open d'Australie, a fait un retour gagnant et en douceur sur la Rod Laver Arena, le court de ses exploits de l'an passé, mardi lors d'une deuxième journée venteuse à Melbourne. Le Suisse y avait remporté l'an dernier son premier tournoi du Grand Chelem au terme d'un parcours étonnant qui s'était achevé en finale par une victoire sur l'Espagnol Rafael Nadal, qu'il n'avait auparavant jamais battu. Ce succès lui avait permis d'atteindre son meilleur classement (3e) dans une année riche, marquée aussi par son premier titre en Masters 1000, à Monte-Carlo, et un triomphe historique en Coupe Davis aux côtés de Roger Federer. Avant son entrée en lice, le Vaudois n'était pas convaincu de rééditer son exploit et voulait surtout bien entamer la compétition. Son souhait a été exaucé avec une victoire en trois sets maîtrisés, 6-1, 6-4, 6-2, contre le Turc Marsel Ilhan, 100e mondial. "Je suis satisfait du jeu produit. C'était du bon tennis et je me sentais vraiment bien sur le court, en confiance", a affirmé le N.4 mondial, qui figure dans la même moitié de tableau que Novak Djokovic. Le roi de l'ATP, encore un peu souffrant à son arrivée à Melbourne, a bien récupéré comme en témoigne son match remporté aussi en trois sets (6-3, 6-2, 6-4) contre le Slovène Aljaz Bedene, issu des qualifications. Le Japonais Kei Nishikori s'est également frayé un chemin vers le deuxième tour mais a dû un peu plus s'employer que ses camarades du Top 5, pour écarter l'Espagnol Nicolas Almagro en trois sets 6-4, 7-6 (7/1), 6-2. Pas vraiment de surprise dans le tableau masculin, si ce n'est la défaite du fantasque italien Fabio Fognini (18e mondial). Le Transalpin, qui avait mal terminé l'année 2014, a encore eu trop de déchets dans son jeu (77 fautes directes!) et s'est incliné en quatre manches (4-6, 6-2, 6-3, 6-4) contre le Colombien Alejandro Gonzalez, qu'il précède pourtant de 89 places au classement ATP. - Simon et Cornet en attendant Monfils - Chez les dames, une neuvième tête de série est tombée avec l'élimination précoce de l'Allemande Andrea Petkovic (N.13). La demi-finaliste de Roland-Garros 2014 a été battue par l'Américaine Madison Brengle 5-7, 7-6 (7/4), 6-3. L'ancienne N.1 mondiale Victoria Azarenka, retombée au 44e rang après une saison galère à cause d'un pied douloureux, a elle fait un bon retour en Australie où elle avait été sacrée deux années de suite en 2012 et 2013. La Bélarusse a dominé l'Américaine Sloane Stephens 6-3, 6-2 en 1h15. L'actuelle N.1 mondiale Serena Williams doit elle entrer en piste dans la soirée. Chez les Français, Gilles Simon, Alizé Cornet et Adrian Mannarino, récent finaliste à Auckland, se sont qualifiés sans encombres, avant les grands débuts de Gaël Monfils qui doit affronter un peu plus tard son compatriote Lucas Pouille.

