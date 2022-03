Le Pont de Normandie fête ses 20 ans !

20 janvier 1995 - 20 janvier 2015 : voilà 20 ans jour pour jour que le Pont de Normandie a été inauguré. Il y a 20 ans, ils étaient peu nombreux à imaginer que les deux régions, Basse et Haute-Normandie, que le pont relie entre elles, seraient fusionnées. Et pourtant c'est le cas depuis quelques jours et le vote définitif de la loi.

Nicolas Mayer-Rossignol, président du Conseil régional de Haute-Normandie, s'en félicite et n'a pas laissé passer le symbole : "La grande Normandie, on en parle depuis tant d'années ! Aujourd'hui, elle devient réalité et nous sommes fiers d'y contribuer ! Le Pont de Normandie, trait d'union entre nos deux territoires, fête au même moment ses 20 ans. Un véritable symbole à quelques jours de la signature des contrats de plant Etat-Région à Honfleur avec le Premier Ministre Manuel Valls que nous avons invité à cette occasion."