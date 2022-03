Un hôpital a été touché lundi à la mi-journée par un tir de roquettes dans le centre-ville de Donetsk, dans l'Est séparatiste de l'Ukraine, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. Ce bombardement a fait six blessés, parmi lesquels un médecin et cinq patients, selon le ministère des situations d'urgence de la "république" séparatiste de Donetsk.

