Musique à Caen : Gomina présente son nouvel album au Bocal

Après avoir sorti « Into The Sunny Gray », un premier album autoproduit, le quatuor caennais Gomina formé en 2011, dévoilera le 16 février son nouvel album « Prints » qui sortira chez WeWant2Wecord et Bordeaux Rock. On avait notamment pu découvrir un premier extrait de cet album avec le morceau « Stupid ».

En attendant la sortie officielle de ce nouvel opus, le groupe caennais présentera son nouvel album lors d'un concert au Bocal, à Caen, le 31 janvier à 20h. Lors de cette soirée, l'album sera disponible en avant première.

Rendez-vous samedi 31 janvier au Bocal à partir de 20h. Plus d'informations par ici. Entrée gratuite.