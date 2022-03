La même nuit, deux interpellés sur des scooters volés à Rouen

A 00h55, la BAC est requise par le Centre d'Information et de Commandement rue Henri Martin, pour deux jeunes hommes en train de pousser un cyclomoteur. L'homme qui alerte les policiers donne le signalement des deux suspects. Ces derniers viennent déposer le scooter derrière un immeuble avant de partir.

Trop tard : les policiers, dépêchés sur place, les interpellent rapidement. Les deux suspects sont âgés de 16 et 17 ans et habitent Rouen. Les policiers viennent retrouver le scooter, endommagé et qui présente les caractéristiques d'un véhicule volé. Mais le scooter n'est pas déclaré comme tel au Fichier des Véhicules Volés.

Les forces de l'ordre contactent le propriétaire, domicilié à Louviers, qui explique s'être fait volé son deux-roues la nuit précédente mais n'avoir pas encore déposé plainte. Le véhicule est placé à la fourrière en attendant que son propriétaire vienne le chercher. Les deux suspects ont été placés en garde à vue.

Volé depuis le 11 janvier

A 3h du matin, la même nuit, Police Secours patrouille rue Racine quand elle aperçoit un homme pousser un scooter. Le jeune homme, âgé de 20 ans et habitant Sotteville-lès-Rouen, n'a pas les papiers du véhicule. Il reconnaît ne pas être le propriétaire mais refuse de donner l'identité de celui qui lui a prêté, car il pense que le scooter a été volé. Effectivement, le deux-roues est signalé volé depuis le 11 janvier dernier. Il a été placé à la fourrière. Le suspect, lui, est en garde à vue.