Lyon (AFP). Neige et verglas: trois départements de Rhône-Alpes en vigilance orange

Deux nouveaux départements de Rhône-Alpes, l'Isère et la Drôme, ont rejoint l'Ardèche lundi en vigilance orange neige-verglas, a indiqué Météo France qui a mis fin à l'alerte en Mayenne et dans l'Orne. Dans ces deux départements de l'Ouest de la France, la vigilance a été rétrogradée en jaune. "Les précipitations sont terminées mais les températures proches de zéro engendrent encore des gelées près de la surface et les sols restés humides ou enneigés sont localement glissants", explique Météo France. En vigilance orange depuis dimanche, l'Ardèche enregistrait lundi matin de la neige à basse altitude. Elle tient à partir de 500 m environ, a relevé Météo France qui a également décidé de relever la vigilance dans les deux départements limitrophes de la Drôme et de l'Isère. Sur la Drôme, la limite pluie-neige se situe actuellement vers 800 m, sur l'Isère vers 500 m. Elle descendra jusqu'en plaine lundi soir et surtout dans la nuit de lundi à mardi, selon les prévisionnistes de Météo France. Les cumuls attendus d'ici mardi matin en plaine varient localement de 5 à 10 cm en vallée du Rhône au nord de Montélimar, à 10 cm sur le nord Isère avec par endroits jusqu'à 15 cm vers 600 m. Sur les monts d'Ardèche, Météo France attend jusqu'à 20 cm de neige supplémentaires. Ces chutes de neige se poursuivront pendant la journée de mardi.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire