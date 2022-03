Melbourne (AFP). Tennis: Nadal assure, les Français aussi, à l'Open d'Australie

Rafael Nadal a réussi ses débuts à l'Open d'Australie, imité par la grande majorité des Français comme Richard Gasquet, Jérémy Chardy, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, lundi lors d'une première journée ensoleillée à Melbourne. Après avoir raté son retour à Doha, début janvier, le N.3 mondial et finaliste sortant s'est rassuré en dominant sans contestation le Russe Mikhail Youzhny 6-3, 6-2, 6-2. "Ce match va me donner beaucoup de confiance pour la suite", a affirmé l'Espagnol, qui avait vécu une fin d'année 2014 difficile avec des soucis au dos puis une opération de l'appendicite. Le Majorquin s'est imposé en 1h50 mais le Bulgare Grigor Dimitrov, l'un des outsiders du tournoi, a été plus expéditif contre l'Allemand Dustin Brown, balayé 6-2, 6-3, 6-2 en 1h09. Andy Murray s'est lui aussi imposé en trois manches mais non sans mal 6-3, 6-4, 7-6 (7/3), contre l'Indien Yuki Bhambri, 317e mondial, soucieux de faire bonne figure pour son baptême en Grand Chelem. La seule surprise chez les cadors est venue de la Serbe Ana Ivanovic, N.5 mondiale, sortie par la Tchèque Lucie Hradecka, 142e, qui s'est imposée 1-6, 6-3, 6-2. Après un premier set vite expédié (21 minutes), Ivanovic s'est mise à commettre des erreurs et à se crisper sur son service (10 doubles fautes au total). Caroline Garcia, elle, s'est montrée solide dans ce secteur du jeu pour surclasser 6-4, 6-2la Russe Svetlana Kuznetsova, tête de série N.27 et ex-lauréate de Grands Chelems (US Open 2004, Roland-Garros 2009). Dans son sillage, Kristina Mladenovic a déjoué les pronostics contre l'Allemande Sabine Lisicki (4-6, 6-4, 6-2), finaliste de l'édition 2013 de Wimbledon remportée par Marion Bartoli. - La surprise Dodin - C'est passé sans problème pour Gasquet face à l'Argentin Carlos Berlocq, pulvérisé en trois petits sets (6-1, 6-3, 6-1). "Cela me fait plaisir d'avoir remporté ce match sans avoir eu de douleur et en me sentant bien sur le court", a souligné le Biterrois, qui s'était blessé lors de son stage hivernal à Manacor, chez Nadal. Quart de finaliste à Melbourne il y a deux ans, Jérémy Chardy n'est pas tombé dans le piège du Croate Borna Coric, présenté à 18 ans comme une future terreur du circuit. Le Palois, qui utilise depuis peu une nouvelle raquette, s'est appuyé notamment sur son service (15 aces) pour s'en sortir en quatre sets (3-6, 6-4, 7-5, 6-4). La palme de la plus grande performance tricolore est revenue à Océane Dodin, 18 ans elle aussi et qui effectuait son baptême en Grand Chelem. La jeune femme, qui frappe sur tout ce qui bouge, a fini par user de coups gagnants (35) l'Américaine Alison Riske, pourtant bien mieux classée qu'elle (40e) en trois sets 7-6 (7/5), 3-6, 6-3. Edouard Roger-Vasselin s'est lui aussi qualifié pour le deuxième tour en profitant de l'abandon de l'Espagnol Tommy Robredo, N.15, qui menait 3-2 dans la première manche.

