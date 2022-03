Paris (AFP). Ligue 1: l'OM reste au contact de Lyon, le PSG se replace

Marseille, qui a battu de justesse Guingamp dans une fin de match folle (2-1), reste à un point du leader Lyon, tandis que le Paris SG, vainqueur laborieux d'Evian (4-2), fait une bonne opération, se hissant à la 3e place, à l'issue de la 21e journée du championnat. . L'OM traque toujours l'OL Marseille a donc rempli sa mission: ne déplorer qu'un seul point de retard sur Lyon, le leader impressionnant, porté par un Alexandre Lacazette qui marche sur l'eau avec un 20e but inscrit lors du succès 2 à 0 sur Lens samedi. Le succès marseillais fut long à se dessiner avec un but salvateur de Mario Lemina à la 84e minute, imité par André-Pierre Gignac (89e), qui n'avait plus marqué depuis le 7 décembre. C'est son 13e but cette saison. Les Marseillais se sont tout de même offert une belle frayeur quand Claudio Beauvue a réduit le score sur penalty dans l'avant-dernière minute (2-1, 90+2), après l'exclusion de Rod Fanni. Mais le principal est là, et c'est une victoire qui fait du bien alors que les Marseillais n'avaient pas gagné en 2015, en deux matches toutes compétitions confondues. Il y avait d'abord eu l'élimination en 32e de finale de Coupe de France contre Grenoble (CFA, 4e div.), puis une défaite contre Montpellier en L1 (2-1). Et Marseille reste à trois points devant le rival Paris SG, ce qui compte aussi pour ses fans. . Le PSG souffre mais grimpe Non, le PSG, double champion en titre qui vit une saison compliquée, n'est pas complètement guéri. Mais le club de la capitale a assuré l'essentiel en remportant trois points précieux dans la course au sacre. L'équipe de Laurent Blanc reste à quatre points derrière le leader Lyon, ce qui était primordial, mais passe aussi devant Saint-Etienne, désormais 4e à une longueur des Parisiens. Il y a d'autres points positifs du match au Parc des Princes. D'abord le PSG a su réagir après les erreurs de sa défense, puisque David Luiz a laissé le vétéran Cédric Barbosa, 38 ans, ouvrir le score (1-0), avant que Grégory van der Wiel ne marque contre son camp pour porter le score à 2-2. Luiz s'est racheté d'une tête décroisée (1-1), puis Marco Verratti (2-1), Javier Pastore (3-2) et Edinson Cavani (4-2) ont marqué pour garantir la victoire parisienne. Ce sont les premiers buts de Luiz et Verratti en L1 sous les couleurs du PSG. Cavani, ex-banni entré sous les sifflets, tout comme Lavezzi, a donc reconquis une partie du public parisien en marquant. Pour l'Argentin, le rachat sera sans doute plus long. Et Zlatan Ibrahimovic ? Il a longtemps paru à côté de son match jusqu'à ce qu'il fasse parler sa vista et sa technique pour une passe décisive à Cavani en fin de match. Prochains examens médicaux du patient PSG: mercredi en 16e de finale de la Coupe de France contre Bordeaux et dimanche prochain à Saint-Etienne en L1. . Saint-Etienne décroche Les Verts ont donc perdu en Bretagne leur 3e place, incapables de vaincre Rennes (0-0). Christophe Galtier a déploré "un petit frein psychologique, notamment en première période, avec cette peur de se projeter et d'être pris sur un contre". Mais les Stéphanois montreront sans doute un autre visage dans leur antre de Geoffroy-Guichard dans une semaine. D'abord parce qu'ils ont toujours en travers de la gorge le match de la phase aller en championnat au Parc des Princes qui avait tourné à l'humiliation (5-0) le 31 août. Et plus récemment, ils gardent un souvenir amer de leur élimination en quart de finale de la Coupe de la Ligue sur la plus petite des marges contre ces mêmes Parisiens (1-0). Ce match dans le Forez sera un vrai test pour le PSG, car les partenaires de l'ancien attaquant parisien Mevlut Erding sont d'un autre calibre que le relégable Evian.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire