Le Caire (AFP). La grande dame du cinéma arabe Faten Hamama inhumée en Egypte

L'actrice égyptienne Faten Hamama, icône du cinéma arabe et ex-épouse du célèbre comédien Omar Sharif, a été inhumée dimanche au Caire en présence de plus de 2.000 proches et admirateurs, a constaté un journaliste de l'AFP. Celle qui fut surnommée "la grande dame de l'écran arabe" est décédée samedi à l'âge de 83 ans, d'un "problème de santé soudain", selon l'agence de presse gouvernementale Mena. Outre sa famille, de nombreux acteurs et actrices égyptiens ont assisté à ses funérailles dans un quartier huppé du sud-ouest du Caire, dans une mosquée littéralement encerclée par plus de 2.000 admirateurs, dont certains en pleurs. Faten Hamama a ensuite été inhumée à proximité, dans un petit cimetière appartenant à sa famille. Une banderole proclamait: "L'Egypte dit au revoir à la dame de l'écran arabe". Mme Hamama n'avait pas encore 10 ans lorsqu'elle a commencé sa carrière. Elle est apparue dans une centaine de films et a travaillé avec certains des plus grands réalisateurs égyptiens, dont Youssef Chahine. Elle a partagé maintes fois l'affiche avec son ex-mari Omar Sharif qui s'était converti à l'islam pour l'épouser en 1955. Le couple avait divorcé en 1974 alors que l'acteur, déjà célèbre en Egypte, lançait sa carrière à Hollywood. Mais Omar Sharif a toujours décrit Faten Hamama comme le seul amour de sa vie. Le couple reste jusqu'à ce jour l'un des plus glamours et les plus charismatiques du cinéma égyptien. Ils avaient notamment joué ensemble dans "Le Fleuve de l'amour" (1961), une adaptation du célèbre roman de Léon Tolstoï "Anna Karenine". La carrière de Faten Hamama a connu son apogée entre les années 1950 et 1970. Elle a joué aussi bien dans des comédies romantiques que dans des films engagés. Son film "Je veux une solution" (1975), qui narre le parcours de combattant d'une Egyptienne tentant de se séparer légalement de son mari, avait d'ailleurs permis une révision de la loi pour permettre aux femmes de demander le divorce. Cette élégante brune, célèbre pour sa grâce et sa douceur, était modeste et discrète sur sa vie privée. Elle a eu une fille, Nadia, née de son premier mariage avec le réalisateur Ezzedine Zoulfocar, et un fils, Tarek, fils de Omar Sharif. Après son divorce, elle s'était remariée avec le médecin Mohamed Abdel Wahab. "L'Egypte et le monde arabe ont perdu un talent et une valeur artistique et créatrice, qui a enrichi l'art égyptien de ses oeuvres raffinées", a commenté la présidence égyptienne dans un communiqué.

