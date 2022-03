Paris (AFP). Week-end difficile dans le tunnel sous la Manche

La circulation sous la Manche a été fortement perturbée tout au long du week-end par une série d'incidents dans le tunnel reliant l'Angleterre au continent, qui entravaient encore dimanche le difficile retour à la normale du trafic fret et passagers. La compagnie Eurostar, qui pensait enfin être en mesure de convoyer ses passagers de part et d'autre du "Channel" après une fermeture pendant plus de douze heures samedi, due à un début d'incendie, a été contrainte de supprimer dimanche onze départs entre Londres, Bruxelles et Paris, et les TGV qui roulaient subissaient un retard d'environ deux heures en milieu d'après-midi, selon les informations disponibles sur son site. Sur les deux tunnels reliant l'Angleterre au continent, seul l'un était en fonction, le tunnel sud. La compagnie demandait aux passagers de ne pas se présenter en gare s'ils n'avaient pas de réservation prévue pour la journée et invitait ceux qui n'avaient pu voyager samedi à effectuer les démarches pour un échange ou un remboursement plutôt par téléphone. - Problème électrique - Ces nouvelles perturbations ont été occasionnées par un problème électrique sur une caténaire, obligeant Eurotunnel à fermer l'installation pendant deux heures dimanche. "Eurotunnel a eu un autre incident d'infrastructure, un incident technique d'électricité sur une caténaire vers 10 heures du matin, donc ils ont refermé les deux tunnels de 10 heures à midi", a expliqué à l'AFP le directeur général d'Eurostar Nicolas Petrovic. La circulation n'avait alors repris que depuis quelques heures, à 2h45 GMT au départ de la Grande-Bretagne et à 4h30 GMT depuis la France. Toute l'après-midi de samedi et une bonne partie de la nuit, le tunnel était resté fermé après un début d'incendie, rapidement maîrisé mais qui a paralysé toute circulation en raison d'un important dégagement de fumée. Alors que 400 trains - et environ 1,5 million de camions - empruntent le tunnel chaque jour dans les deux sens, de nombreux passagers étaient restés à quai de part et d'autre de la Manche, obligés pour certains de passer la nuit à l'hôtel. Eurostar a d'ailleurs estimé à "plusieurs milliers" le nombre de ses clients touchés par la situation, sans pour autant préciser si des rames supplémentaires avaient été mises en service pour faciliter leur voyage. La compagnie évoquait seulement dimanche matin des trains "très chargés" et une disponibilité "limitée" sur son site internet, assurant qu'elle ferait de son "mieux" pour transporter les passagers qui devaient voyager samedi mais, de préférence, sur des trains "partant après 13H00 GMT" dimanche. La direction d'Eurotunnel cherchait à évaluer les dégâts occasionnés par l'incendie de la veille: des experts étaient toujours présents dans le tunnel nord sous lequel la navette sinistrée restait bloquée. Elle espérait que ce tunnel pourrait être rouvert à la circulation dans le courant de la journée "peut-être même aujourd'hui" dimanche espérait-on à la direction. Dès que les détecteurs de fumée ont signalé l'incident samedi au passage d'une navette-camions allant de l'Angleterre vers la France, les systèmes de sécurité avaient arrêté le convoi dans le tunnel, côté français, afin de l'inspecter. La quarantaine de personnes présentes sur la navette avaient été évacuées par le tunnel de service et prises en charge au terminal français. En novembre 2012, un incendie sur une navette de fret avait déjà causé l'arrêt du trafic sous la Manche pendant deux heures. Et le 11 septembre 2008, un incendie sur une navette de camions avait causé d'importants dégâts. Le sinistre avait endommagé 650 mètres de structure dans la section sud du tunnel, paralysant le trafic pendant environ 30 heures. L'incendie avait ensuite perturbé pendant cinq mois la circulation des Eurostar, trains de marchandises et navettes de tourisme.

