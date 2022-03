Londres (AFP). Prochaine réunion sur le groupe EI à Londres

Les chefs des diplomaties britannique Philip Hammond et américaine John Kerry organisent une réunion des pays membres de la coalition contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI) jeudi à Londres, ont annoncé samedi des responsables. Les ministres des Affaires étrangères d'une vingtaine de pays, y compris les partenaires arabes de la coalition, sont attendus à cette journée de discussions pour faire le point sur les progrès réalisés dans la lutte contre l'EI qui a conquis de vastes régions en Irak et en Syrie l'an dernier. Un haut responsable britannique a confirmé que la réunion aurait lieu à Lancaster House dans le centre de Londres, deux semaines après les attentats de Paris lors desquels trois jihadistes ont tué 17 personnes en se revendiquant d'Al-Qaïda et du groupe Etat Islamique. "Ce sera une occasion importante de faire le point et d'évaluer le progrès réalisé jusqu'ici dans nos efforts communs pour venir à bout de l'idéologie empoisonée de l'EI", a indiqué M. Hammond au quotidien britannique Daily Telegraph. "Les partenaires-clés dans la coalition, dont nos partenaires arabes, vont se réunir à Londres pour décider ce que nous devons encore faire pour mettre l'EI en échec", a-t-il dit. "Il est vital de réfléchir à tout ce que nous pouvons encore faire pour venir à bout de la problématique des combattants étrangers, pour arrêter les financements de l'EI, d'améliorer l'assistance humanitaire et pour continuer notre campagne militaire coordonnée", a-t-il ajouté. L'annonce de cette réunion intervient après une rencontre entre le président américain Barack Obama et le Premier ministre britannique David Cameron vendredi à Washington. Les discussions porteront essentiellement sur cinq sujets: les combattants étrangers, la campagne militaire contre des cibles de l'EI, ses sources de financement, ses communications stratégiques et l'assistance humanitaire, a précisé le haut responsable britannique.

