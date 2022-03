Toulon est assuré de disputer les quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby après sa victoire bonifiée contre l'Ulster (60-22), samedi à Mayol lors de la 5e journée de Coupe d'Europe. Les Toulonnais, qui ont inscrit huit essais contre des Irlandais pratiquement éliminés de la compétition, prennent cinq points et ne pourront plus être rejoints par Leicester (13 pts) en tête de la poule 3 lors de la 6e et dernière journée.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire