Emission spéciale Noël et vacances: La patinoire Caen la mer

Vendredi 17 décembre, "Tout Laure du monde" était en direct du café-brasserie Le Royal à Caen pour une émission spécial "Noël et vacances". Nous avons reçu à 10h25 Jean-Louis Buron, de la patinoire Caen la mer, qui nous en dit plus sur les animations organisées en cette fin d'année et tout au long de la saison.