Basket : Boris Renaux, fidèle au CBC

A 27 ans, le meneur de jeu dispute sa neuvième saison avec l’équipe première, sa dix-huitième avec le maillot du CBC. «J’ai commencé le basket à Blainville car mon père était le président du club, se souvient le Normand. Puis, j’ai fait une saison à Caen Nord et je suis arrivé au CBC en 1996.»

Malgré la tentation d’aller « voir ailleurs » qui traverse forcément l’esprit de tout sportif professionnel, Boris Renaux est resté fidèle au Caen Basket Calvados. «Je ne vois pas l’intérêt de partir juste pour tenter une expérience. C’est mon club d’enfance et je suis investi dans un projet qui me plaît. Depuis trois ans, le club s’est professionnalisé et a pris une autre dimension. Il y a un réel engouement et du monde à chaque match. Ça me fait plaisir ! Je me sens bien ici.»

En plus de ses deux entraînements quotidiens de joueur, le Caennais est le coach de l’équipe féminine de Caen Nord. Un groupe qui évolue en prénationale et dans lequel joue… sa compagne. Chez les Renaux, on vit au rythme du basket !