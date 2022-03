Sotteville-lès-Rouen : Nouveau challenge pour Mokaiesh

En 2010, il entame une carrière solo gonflé à bloc de révolte et de mots durs. Ses textes forts font l’effet d’une volée ou d’un coup de poing. Si son premier opus Du Rouge et des passions révèle un chanteur révolté un rien exalté, son deuxième album sorti en mai dernier est, lui, dicté par l’amour. Il dévoile une autre facette du personnage, combattant déterminé et engagé, un service gagnant ou il se remet sans cesse en jeu. Sa plume incisive prend de la douceur dans sa bouche charmante. Tourmenté, il n’en est pas moins séduisant !



Pratique. Vendredi 16 janvier à 20 h 30. Trianon Transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 9 à 18 €. Tél. 02 35 73 95 15