Londres (AFP). Fifa: David Ginola annonce sa candidature à la présidence de la FIFA

Le Français David Ginola, ex-attaquant international, a annoncé vendredi qu'il souhaitait se présenter à la présidence de la Fifa, notamment contre le président actuel Joseph Blatter. "Je suis candidat à la présidence de la Fifa et j'ai besoin de vous dans mon équipe. Retweetez pour montrer votre soutien", expliquait sur le compte TeamGinola l'ancienne gloire du Paris SG, désormais âgé de 47 ans, juste avant le début d'une conférence de presse à Londres pour dévoiler ses motivations. "Nous savons tous que le système actuel ne marche pas. Je propose de faire campagne avec et pour les gens", a-t-il ainsi expliqué lors d'un échange en live sur le site de l'organisateur de paris Paddy Power. "J'ai été vu dans toute ma carrière comme un joueur individualiste plus que collectif. Maintenant, j'ai besoin de vous dans mon équipe. Il n'y aura pas de remplaçant, tout le monde sera sur le terrain". "Il faut relancer le foot, changer ça car actuellement il y a beaucoup de déception quand on parle des problèmes du football. Le foot, c'est de la passion. La tâche est immense, c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien. Il ne doit pas y avoir de place pour le doute et la suspicion dans le foot. La confiance est ce dont nous avons le plus besoin", a-t-il poursuivi en faisant allusion aux nombreuses critiques qui touchent depuis plusieurs mois la Fifa sur sa gouvernance actuelle. "El Magnifico" compte 17 sélections en équipe de France, décrochées entre 1990 et 1995. En club, ce joueur flamboyant et spectaculaire a connu son heure de gloire avec le PSG entre 1991 et 1995 avant de finir sa carrière en Angleterre. Désigné deux fois meilleur joueur d'Angleterre avec Newcastle (1995-1997) puis Tottenham (1997-2000), ce Toulonnais de naissance a ensuite joué plus brièvement à Aston Villa (2000-2002) avant un dernier contrat avec Everton (2001-2002). Depuis sa retraite, il continue d'habiter en Angleterre et est devenu consultant sur les chaînes sportives. Depuis cette saison, il présente également une émission sur la chaîne française Canal+. L'élection présidentielle à la Fifa, pour laquelle est favori l'actuel président suisse Joseph Blatter, qui brigue un cinquième mandat en dépit des critiques et accusations de corruption qui visent actuellement l'institution, se tiendra dans le cadre du Congrès électif de Zurich (Suisse) le 29 mai 2015. Les candidats ont jusqu'au 29 janvier pour se déclarer. Le doute demeure cependant sur le fait de savoir si l'ancien international français sera autorisé à se présenter par la Fifa. Celle-ci exige en effet que les candidats aient joué un rôle actif dans l'administration du football international pendant deux de ces cinq dernières années et soient recommandés par cinq pays membres, conditions que le joueur français aurait peu de chances de remplir, selon les observateurs.

