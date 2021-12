Manchester (Royaume-Uni) (AFP). Transfert: ManU, nouvel épouvantail de Premier League, recrute enfin Pogba

L'ex-Turinois âgé de 23 ans, désormais le joueur le plus cher de l'histoire, était arrivé lundi dans le nord de l'Angleterre pour se rendre au centre d'entraînement de ManU et y effectuer ses tests physiques.

Son ancien club, la Juventus Turin, avait donné son feu vert pour que le milieu de terrain tricolore passe sa visite médicale, dernier préalable à la signature de ce contrat faramineux et à un retour par la grande porte dans une formation qu'il avait quittée libre en 2012.

Pogba rejoint donc José Mourinho et Zlatan Ibrahimovic au sein d'une équipe qui fait déjà rêver et sera la grande attraction de la Premier League cette saison.

"Je pense que c'est mon destin", a-t-il expliqué dans un entretien vidéo publié sur le site du club. "C'est un gros défi de revenir là d'où je suis parti, là où j'ai grandi, là où j'ai débuté. Je n'avais juste pas fini ce que j'avais commencé donc je crois que je suis venu le finir".

En attendant l'arrivée du tout frais vice-champion d'Europe avec les Bleus (38 sélections, 6 buts), ManU a déjà marqué les esprits en s'offrant dimanche le champion d'Angleterre Leicester (2-1) lors du Community Schield.

A Manchester, l'issue de la transaction ne faisait aucun doute depuis un bon moment. Mourinho avait déjà mis de côté les précautions oratoires d'usage pour lancer au micro de BT: "Enfin, nous l'avons".

- "#Pogback" -

"Je pense que United est le club parfait pour l'amener au niveau où il veut être", avait ajouté le "Special One", chargé de remplacer Louis Van Gaal et de relancer une équipe en difficulté perpétuelle depuis la retraite du légendaire Alex Ferguson en 2013.

“Paul est un des meilleurs joueurs du monde et sera un élément clé de l'équipe de United que je veux construire pour l'avenir", a-t-il relevé sur le site du club une fois le contrat confirmé. "Il est rapide, fort, marque des buts et lit le jeu mieux que de nombreux joueurs plus âgés que lui. A 23 ans, il a l'opportunité de faire de ce poste le sien pour de nombreuses années".

Au sortir d'une nouvelle saison ratée en championnat (5e), seulement sauvée par un succès en Cup, Manchester United s'annonce comme l'équipe à battre en Angleterre. Sans la Ligue des champions mais avec le trio Mourinho-Ibra-Pogba, les Red Devils, qui se sont également offerts Henrikh Mkhitaryan (ex-Borussia Dortmund) pour près de 40 millions d'euros, auront fière allure.

Comme l'ensemble de la Premier League, Manchester United a profité de l'explosion des droits télés (7 milliards d'euros sur 3 ans à partir de 2017) pour faire son marché et s'inviter dans le Livre des Records avec le transfert de Pogba, acheté 20 millions d'euros plus cher que Gareth Bale par le Real Madrid à Tottenham en 2013.

- Devenir une 'légende' -

Pour le joueur français, le premier défi sera justement de gérer la pression causée par ce montant astronomique, ce que n'a pas su faire sur la durée son futur équipier Anthony Martial, venu de Monaco à Manchester United pour 80 millions d'euros (bonus compris) l'été dernier.

"Je ne pense qu'au terrain", a-t-il promis à cet égard. "Je veux accomplir des choses et c'est tout. C'est pour ça que je suis là, pour devenir l'un des meilleurs et gagner des titres car je sais que ce club doit gagner des titres".

Sur le papier, "La Pioche" a tout pour réussir en Angleterre avec son volume athlétique, sa qualité de dribbles et de percussion, sa frappe de balle et son jeu long. Mais le moindre de ses faits et gestes sera forcément scruté et il n'aura pas le droit à l'erreur.

Pogba a de toutes façons l'habitude d'être sous les feux médiatiques. Champion du monde des moins de 20 ans en 2013, élu meilleur jeune du Mondial-2014 au Brésil, quadruple champion d'Italie avec la Juve, finaliste de l'Euro-2016, ce surdoué n'a jamais eu peur d'afficher ses hautes ambitions.

Juste avant le Championnat d'Europe, le natif de Lagny-Sur-Marne, près de Paris, avait annoncé la couleur en déclarant vouloir devenir "une légende". En revenant à Manchester, qu'il avait osé quitter avec fracas en 2012 à seulement 19 ans, faute d'un temps de jeu suffisant, il a tout pour exaucer son rêve.

Même le terrain d'entraînement du club attise son impatience. "Je suis revenu à Carrington, c'était comme rentrer à la maison, j'étais juste parti en vacances", explique-t-il. "Je suis très, très heureux. Ce que je ressens au plus profond de mon corps, c'est que je suis impatient de commencer".