Trois mineurs interpellés après un vol par effraction à Bihorel

A 14h30 ce mardi après-midi, trois hommes brisent la vitre d'un pavillon pour s'y introduire et voler des objets à l'intérieur. Mais l'alarme se déclenche, mettant en fuite les trois cambrioleurs. Les policiers, dépêchés sur place, en interpellent deux. L'un est âgé de 16 ans et réside à Saint-Etienne-du-Rouvray, l'autre est âgé de 15 ans et habite dans la Zone de Sécurité Prioraite de Rouen.

Grâce à la vidéosurveillance d'où est extraite une photo où sont identifiés les trois suspects et grâce aux auditions des deux interpellés, les forces de l'ordre remontent au troisième complice et l'interpellent à 18h près de son domicile. Il est âgé de 15 ans et est domicilié dans la Zone de Sécurité Prioritaire à Bihorel.

Les trois complices passeront en justice le 10 mars prochain.