Sortir dans la Manche : vendredi 16 janvier

Le Tendance Live approche à grands pas. Assistez au concert organisé par Tendance Ouest le samedi 24 janvier au parc Anova d'Alençon pour voir Julie Zenatti, Julian Perretta, Cats on Trees, Louane, Vianney, Fréro Delavega et bien d'autres. Il reste des places à gagner sur Tendance Ouest à tout moment de la journée. Retrouvez l'ensemble de la programmation sur tendanceouest.com



Véritable symbole de solidarité, une nouvelle épicerie propose depuis le 24 novembre des produits à bas prix aux étudiants en post bac de l’agglomération cherbourgeoise. Elle est déjà en manque de certains produits. Si vous souhaitez faire un don, les produits sont à déposer à la Maison Flora Tristan au 33 rue de Bougainville.



Jusqu'au 1er février, se tient à Avranches, le festival «La Tête ailleurs». Au programme, des animations et des expositions pour tout public. Il y aura notamment des ateliers, des séances de cinéma ou encore des projections. Retrouvez dés maintenant le programme complet de ce festival sur www.avranches.fr