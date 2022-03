Paris (AFP). Immigration: baisse des régularisations en 2014, après un bond en 2013

Le nombre de régularisations a baissé en 2014, après un bond l'année précédente qui s'expliquait par la mise en oeuvre de nouvelles règles, selon des statistiques officielles publiées jeudi. Le nombre des "admissions exceptionnelles au séjour" est passé de 35.274 en 2013 à 31.265 en 2014, soit un recul de 11,4%, indique le ministère de l'Intérieur dans un document donnant une première estimation de l'immigration et des naturalisations pour l'an dernier. En 2013, la hausse avait atteint 12.000. La baisse s'explique par un recul des régularisations pour motif familial (-14,5% à 26.093), et concerne surtout les parents d'enfants scolarisés (-40%) et les personnes résidant en France depuis plus de 10 ans (-28,3%). Les régularisations pour motifs économiques ont, elles, augmenté de 9,4% à 4.822. Ce bilan reste toutefois en dessous du total des régularisations, pour lesquelles le ministère n'a communiqué aucun chiffre, mais qui comprend aussi les sans-papiers obtenant un droit quasi-automatique à un titre de séjour (après la naissance d'un enfant français, le mariage avec une Française ou un Français ou s'ils sont malades par exemple). Au ministère, on souligne que c'était plutôt la hausse de 2013 qui était exceptionnelle, juste après l'entrée en vigueur de la circulaire. Ce texte avait assoupli les conditions de régularisation pour les parents d'enfants scolarisés (en exigeant cinq ans de présence en France et trois ans de scolarisation) et les salariés. En ce qui concerne l'acquisition de la nationalité française, les flux ont été en hausse de 10,9% l'an dernier, avec 77.335 nouveaux Français. L'augmentation a été de 10,3% par décret, et de 12,6% par mariage. Les expulsions ont pour leur part augmenté de 7,7% l'an dernier, 15.161 étrangers en situation irrégulière étant éloignés du territoire. La hausse a atteint 40% pour les ressortissants de pays hors Union européenne (soit 6.515 personnes), notamment l'Albanie, le Kosovo et les pays du Maghreb.

