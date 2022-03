Toulouse (AFP). Mort de Rémi Fraisse: le gendarme remis en liberté après un jour de garde à vue

Le gendarme placé en garde à vue mercredi matin dans l'enquête sur le tir de grenade qui a tué l'écologiste Rémi Fraisse, le 26 octobre sur le site du barrage de Sivens (Tarn), a été remis en liberté à 19h30, a-t-on appris de source judiciaire. Les deux juges d'instruction toulousains en charge de l'affaire avaient fait placer cet homme, auteur du tir mortel, en garde à vue en région parisienne. Ils "n'ont pas jugé nécessaire de se le faire déférer", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Toulouse Pierre-Yves Couilleau. "Cette décision ne préjuge en rien de la suite", notamment d'une éventuelle convocation ultérieure devant les juges du maréchal des logis chef J., a ajouté le procureur. La direction générale de la gendarmerie nationale a confirmé dans un communiqué que ce gendarme avait été "auditionné aujourd'hui par les enquêteurs de l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale (IGGN) sous le régime de la garde à vue". "Cette procédure normale garantit à ce militaire l'intégralité de ses droits, et notamment la présence de son avocat, et ne préjuge en rien de sa responsabilité pénale", a ajouté la gendarmerie. GendXXI, première association professionnelle de défense des gendarmes tout récemment créée s'était exprimée dans le même sens alors que la garde à vue était en cours en déclarant dans un communiqué: "Si, par nature, une garde à vue est symboliquement négative, elle est absolument nécessaire pour que ce gendarme puisse bénéficier de la totalité de ses droits () et avoir accès au dossier". Au contraire, l'avocat de la famille de Rémi Fraisse, Me Arié Alimi, estimait que "le choix du régime de garde à vue désavoue ipso facto les conclusions de l'enquête administrative" de l'IGGN, qui avait écarté, début décembre, toute faute professionnelle des gendarmes. Cette garde à vue s'est inscrite dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par le parquet de Toulouse pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", à la suite du décès le 26 octobre du manifestant Rémi Fraisse, un botaniste de 21 ans, sur le site du projet de barrage contesté dans le Tarn. Cette enquête, ouverte contre X, vise des "faits commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions". - "Avertissements effectués" - L'IGGN avait estimé dans son rapport que les avertissements préalables au lancer de grenade ont été effectués et que le lanceur avait "démontré sa volonté d'éviter de blesser un manifestant en prenant la précaution d'utiliser une paire de jumelles pour vérifier si personne ne se trouvait dans la zone". Dans son audition la nuit même des faits par les enquêteurs, révélée par Mediapart, le lanceur de la grenade explique avoir pris cette décision "au vu de la situation qui est à (ses) yeux critique". "Avant de la jeter, je préviens les manifestants de mon intention (). Je prends soin d'éviter de l'envoyer sur les manifestants eux-mêmes mais à proximité de ces derniers", déclare-t-il. Le capitaine J., commandant l'escadron de gendarmerie mobile en charge des opérations, justifie l'emploi d'une grenade offensive en raison d'"adversaires extrêmement déterminés et rompus à ce genre de lutte, équipés de casque, masque à gaz et de boucliers artisanaux pour certains, usant d'explosifs de conception artisanale", selon un PV d'audition. L'IGGN avait de plus réaffirmé que les autorités n'avaient eu confirmation de la cause exacte de la mort que le 28 octobre, après les résultats de la police scientifique. Le gouvernement avait été accusé d'avoir tenté de cacher les faits. Les PV d'audition des gendarmes témoins du drame ont cependant montré que les forces de l'ordre avaient fait, dès les heures qui ont suivi le drame, le lien entre la mort de Rémi Fraisse et l'explosion d'une grenade offensive lancée par un gendarme, dont l'utilisation a depuis été interdite par le gouvernement

