Tonenke (Ukraine) (AFP). Ukraine: nouveau pic de violences dans l'Est séparatiste

La recrudescence des violences depuis plusieurs jours dans l'Est séparatiste de l'Ukraine a atteint un nouveau pic mercredi avec des bombardements d'une rare intensité, essentiellement en provenance du camp séparatiste prorusse, qui rappellent les pires heures de la guerre l'été dernier. Ce regain général sur l'ensemble des territoires des "républiques" sécessionnistes de Donetsk et Lougansk scelle la fin de quelques semaines de calme relatif, qui avaient suivi une trêve signée le 9 décembre. A Peski, bastion ukrainien sur la ligne de front de l'aéroport de Donetsk où les tirs ont été réguliers depuis 05H00 du matin, le village n'"existe presque plus", a confié un soldat ukrainien à un journaliste de l'AFP. "C'est détruit. La guerre bat son plein. C'est la première fois qu'ils (les séparatistes) nous bombardent comme ça", a-t-il affirmé. Le village voisin de Tonenke, tenu par les Ukrainiens à dix kilomètres au nord-ouest de Donetsk, a également été le théâtre d'un feu roulant d'artillerie venant des deux camps, comme en témoignait le sol constellé de cratères d'obus constaté sur place. "Ils (les séparatistes) nous tirent dessus avec tout ce qu'ils peuvent. On dirait qu'une grosse action (militaire) commence, mais c'est eux qui l'ont lancée", a confié un soldat au journaliste de l'AFP, qui par ailleurs a vu des chars ukrainiens passer par le village. A Avdiïvka, à six kilomètres au nord de Donetsk, le chef de la police locale fidèle à Kiev, Viatcheslav Abroskine, a également signalé d'"intenses bombardements rebelles". Un porte-parole militaire ukrainien, Andriï Lyssenko, a fait état d'un soldat ukrainien tué et 17 blessés au cours des dernières 24 heures. La mairie séparatiste de Donetsk a, elle, annoncé qu'un civil a été tué et un blessé durant la même période. Une femme est également décédée dans des bombardements dans la région de Lougansk. Deux militaires ukrainiens ont été grièvement blessés par un engin artisanal près de Stanitsa Louganska, a annoncé le gouverneur régional pro-Kiev Guennadi Moskal. - "Je suis Volnovakha" - Ce rebond de violence fait craindre le pire alors que les discussions pour une solution politique au conflit, qui a fait plus de 4.700 morts depuis avril, sont dans l'impasse. La mort de douze personnes, tuées mardi dans un bus touché par une roquette qui visait un barrage ukrainien, constitue la plus sanglante attaque contre des civils depuis quatre mois et a suscité un vif émoi en Ukraine. Des internautes ukrainiens ont lancé mercredi une campagne "Je suis Volnovakha", du nom de la localité à 35 kilomètres au sud de Donetsk où le drame est survenu, en vue de l'organisation d'une marche pour la paix à Kiev, s'inspirant de la mobilisation "Je suis Charlie" après les attentats de la semaine dernière en France. Le président Porochenko s'en est lui-même fait un des porte-paroles en plaçant l'inscription comme photo de profil de son compte Twitter. "Les c?urs des Ukrainiens et de toutes les nations civilisées étaient unis avec la France après l'attaque terroriste. Aujourd'hui, l'Ukraine appelle à un soutien et une solidarité similaires #JeSuisVolnovakha", a-t-il écrit. La Russie accuse, elle, les Ukrainiens d'être à l'origine du drame. "On est indigné par les tirs contre un bus, un nouveau crime des forces de Kiev", a lancé Konstantin Dolgov, l'émissaire du ministère russe des Affaires étrangères chargé des droits de l'homme. "Cela sape le processus de règlement pacifique", a-t-il poursuivi, cité par l'agence russe TASS. Les États-Unis ont, eux, condamné les "attaques brutales et répétées" des séparatistes prorusses et appelé la Russie à remplir ses engagements conformément aux accords (de cessez-le feu en septembre dernier) de Minsk". La tenue d'un sommet de paix entre les présidents ukrainien Petro Porochenko et russe Vladimir Poutine avec la participation de la chancelière allemande Angela Merkel et du président français François Hollande, reporté sine die lundi soir, paraît plus que jamais incertaine. Mme Merkel avait laissé entendre qu'un tel sommet n'avait pas de sens tant qu'aucun cessez-le-feu n'était respecté.

