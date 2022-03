Guidoline : à la recherche du vélo perdu

L’idée est venue aux membres de Guidoline un peu par hasard. «De nombreuses personnes venaient, presque chaque jour, nous voir en nous disant qu’elles s’étaient fait voler leur vélo», indique Simon Larchevêque, directeur de l’association Guidoline.

Si l’association n’a pas de solution miracle pour lutter contre les vols, la création de ce site permet d’augmenter les chances de retrouver son vélo. «Nous avons voulu créer quelque chose de simple et rapide.» Déjà 126 personnes se sont abonnées à la page Facebook qui compte une dizaine d’annonces. «Le second rôle de la page, c’est de sensibiliser les cyclistes sur les antivols, même s’ils n’empêchent pas le vol et ne font que le ralentir», regrette Simon. L’objectif désormais est de pérenniser la page, véritable vecteur de lien.