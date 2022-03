Valérie Fourneyron remet un Charlie Hebdo à toutes les confessions religieuses de Rouen

Dans son courrier, Valérie Fourneyron appelle à "faire vivre Charlie Hebdo" et ce pour plusieurs raisons :

- Pour "faire acte de résistance aux fanatiques qui veulent imposer leur idéologie totalitaire en France".

- Pour "promouvoir la liberté depensée et d'écrire qui est l'un des acquis les plus précieux de notre démocratie".

- "Pour combattre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme qui nous dressent les uns contre les autres" et "pour refuser l'amalgame entre le terrorisme et la religion musulmane qui conduirait à l'ostracisme d'une partie de la communauté nationale".

- Pour montrer "que le crayon de la démocratie sera toujours plus fort que le fusil de la haine".

Le courrier est adressé à l’Archevêque Mgr Descubes, le Rabbin de la synagogue de Rouen Michaël Bitton, le Président de l’Union des musulmans de Rouen M. Bachar El Sayadi, le président du Conseil régional du Culte musulman Kamal Baheddi, la déléguée de la paroisse orthodoxe de Rouen Mme Chantal Prud’homme et le président de l’église protestante unie à Rouen André Piazza.

Des Charlie Hebdo seront également remis aux maires de la circonscription dont Valérie Fourneyron est élue : Dominique Gambier pour Déville-lès-Rouen, Catherine Flavigny pour Mont-Saint-Aignan et Yvon Robert pour Rouen.