Paris (AFP). Le point de l'enquête sur les attentats à Paris

L'enquête sur les attentats qui ont tué 17 personnes à Paris la semaine dernière ne s'est pas arrêtée avec la mort des tueurs, les frères Kouachi et Amédy Coulibaly. Identification de l'origine et de l'auteur de la vidéo montrant un homme qui est sans doute Coulibaly, traque de complices éventuels, parcours des trois tueurs: la tâche est titanesque. . Un quatrième homme ? Les enquêteurs ont la conviction qu'Amédy Coulibaly est bien l'homme qui figure dans une vidéo non authentifiée et brièvement disponible dimanche sur Dailymotion, où sont évoquées les attaques. Il y est fait mention de la prise d'otages du supermarché casher de l'est parisien vendredi, qui s'est terminée par la mort de Coulibaly. Elle a donc été montée et diffusée par un des tiers. Coulibaly avait "sans doute un complice", a abondé lundi matin Manuel Valls. De même, les enquêteurs ont fait un rapprochement entre une arme retrouvée dans le supermarché casher, à l'agression d'un joggeur mercredi soir à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), un pistolet Tokarev. Le tireur était-il Coulibaly ? Ou quelqu'un d'autre, ce qui accréditerait la thèse d'une cellule plus structurée que ce qui était envisagé au départ? . Le mystère de l'explosion d'une voiture piégée à Villejuif Dans un premier temps, des sources proches de l'enquête avaient écarté un lien avec les attaques de Charlie Hebdo et de Montrouge. Mais le parquet antiterroriste s'est finalement saisi de ce dossier dimanche. Survenue jeudi, cette explosion est décrite dans la vidéo comme commise par Coulibaly. Outre cette revendication, les enquêteurs disposent d'éléments accréditant la thèse d'un lien avec Coulibaly, a-t-on indiqué de source proche du dossier, sans plus de détails. . L'environnement islamiste des tueurs Les frères Kouachi, Saïd comme Chérif, tout comme Coulibaly, étaient connus. Chérif Kouachi a été condamné dans une affaire de filière d'envoi en Irak de jihadistes parisiens, endoctrinés par un "émir", Farid Benyettou. Coulibaly a purgé une peine de prison ferme pour avoir trempé dans un projet d'évasion de Smaïn Aït Ali Belkacem, un ancien des GIA algérien condamné pour sa participation à la vague d'attentats de 1995. Coulibaly comme Chérif Kouachi étaient des proches d'une autre figure de l'islamisme radical français, Djamel Beghal, détenu dans le dossier de l'évasion. Son avocat a affirmé que Beghal n'était pour rien dans les crimes des Kouachi et de Coulibaly. Mais les enquêteurs chercheront à déterminer s'il a été récemment en relation avec l'un des assassins. Son audition ne fait guère de doute. . La provenance des armes et le financement Les Kouachi comme Coulibaly détenaient un armement substantiel. Selon un spécialiste, les armes retrouvées en leur possession avaient une valeur sur le marché noir de 7.000 euros pour les frères, de 6.000 pour Coulibaly. D'autres armes et du matériel militaire ont été retrouvés dans la "planque" de Coulibaly. Comment leur achat a-t-il été financé? Les frères Kouachi semblent avoir versé dans la contrefaçon, selon une source proche du dossier, et Coulibaly était un délinquant de droit commun endurci. . Une cellule autoactivée ? Ceux qui ont assassiné dix-sept personnes en trois jours à Paris forment-ils une de ces cellules dormantes auto-activées appelées de ses voeux par Al-Qaïda? Chérif Kouachi a affirmé avoir été missionné par Al Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa). Dans la vidéo diffusée sur le net, l'homme qui est sans grand doute Coulibaly dit avoir "fait allégeance" à l'organisation de l'Etat islamique (EI) et explique s'adresser à son chef, "calife des musulmans Abou Bakr al-Baghdadi, calife Ibrahim". Ni Al-Qaïda ni EI n'ont revendiqué ces attentats. . Les voyages à l'étranger des Kouachi.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire