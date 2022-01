Promenades insolites : c'est le bazar, Gérard !

Ou plutôt si : il est la mémoire aux cheveux blancs d'un lieu qui n'a pas pris une ride. L'épicerie de Saint-Denis- Maisoncelles est un petit bijou, mi-capharnaüm, mi-bazar d'un autre âge. Et ne dites pas à Gérard qu'il faudra bien, un jour, fermer le rideau et prendre sa retraite, il n'y pense même pas en servant le petit noir, ' avec ou sans goutte ” ? aux visiteurs de passage. L'ancien commis de ferme au château de Saint-Denis où son père était “valet” est tombé amoureux de Thérèse, l'épicière du village, de quinze ans son aînée. “ On s'est mariés en 1962. Cinq ans plus tard, elle disparaissait. J'ai dû reprendre la boutique ”.

Epicerie et bistrot

La boutique ? Deux petites pièces. L'une fait épicerie. L'autre bistrot à quatre sous. Il y a de tout et surtout... de tout. Des boîtes de conserve, du pain à soupe, des journaux, des bas nylon, des fermetures éclair, de la laine à repriser, des cigarettes, du tabac à priser, des brassières en coton, des pansements, de quoi se raser... empilé, entassé autour de l'unique et minuscule comptoir. A l'arrière, le café est servi sur la table de formica rouge, la même qu'il y a plus d'un demi-siècle. Quelques bouteilles au-dessus de l'évier où trônent deux bassines d'eau pour rincer les godets. La cave est limitée aux Côtes du Rhône. “ Mais c'est du bon ! ” Il trinque de bon coeur avec les clients, ses copains et se souvient qu'au moment du passage à l'euro, il leur avait promis de conserver ses francs, coûte que coûte. “ Et puis, tout compte fait, il a bien fallu que je me fasse aux nouvelles pièces. C'était cela ou alors fermer l'épicerie ”. La grande distribution n'a qu'à bien se tenir : l'épicerie de Gérard, c'est comme le village des gaulois : il y a même de la potion magique...







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire