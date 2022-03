Los Angeles (AFP). Boyhood, grand gagnant des Golden Globes qui rendent hommage à Paris

"Boyhood", tourné sur douze ans avec les mêmes acteurs, a été sacré meilleur film dramatique aux Golden Globes dimanche lors d'une cérémonie marquée par de vibrants hommages aux victimes des attentats de Paris. "C'est un film très personnel pour moi", a déclaré Richard Linklater, qui a aussi reçu le Golden Globe du meilleur réalisateur, dédiant son prix "aux familles qui traversent ce monde et font de leur mieux". "Boyhood", qui relate l'enfance d'un petit garçon (Ellar Coltrane) qui devient un homme dans une famille déchirée. Emouvant et unique en son genre, il a été tourné sur plus d'une décennie dans le plus grand secret avec les mêmes comédiens: Ellar Coltrane, que l'on voit grandir sous nos yeux, Patricia Arquette qui joue sa mère et a été nommée meilleure actrice dans un second rôle, et Ethan Hawke. Tout au long de la soirée, de vibrants hommages ont été rendus aux 17 victimes des attentats jihadistes en France, qui ont notamment visé l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo et un supermarché casher à Paris. "Aujourd'hui était une journée extraordinaire, il y avait des millions de personnes dans la rue pas seulement à Paris mais aussi dans le monde entier", a déclaré la star hollywoodienne George Clooney en recevant le prix Cecil DeMille, honorant sa carrière et son engagement humanitaire. "Nous ne marcherons pas dans la peur. Nous ne le ferons pas Alors, +je suis Charlie+", a-t-il dit en français, tout comme Jared Leto, qui a ajouté: "On vous aime". Il a aussi espéré que les attentats en France ne vont pas alimenter un sentiment anti-musulman. En début de soirée, Theo Kingma, président de l'HFPA, qui remet les Golden Globes, avait affirmé: "Nous devons être unis face à quiconque voudrait réprimer la liberté d'expression, partout, de la Corée du Nord à Paris", suscitant une ovation debout. Il faisait aussi allusion à l'attaque informatique subie par Sony Pictures pour faire annuler la sortie du film parodique "L'interview qui tue!", attribuée par les Etats-Unis à Pyongyang. Amy Adams, sacrée meilleure actrice dans une comédie pour "Big Eyes", a affirmé que son "coeur est avec tout le monde à Paris et tous ceux qui sont victimes de la violence". C'est "Grand Hotel Budapest", de Wes Anderson, qui a été nommé meilleure comédie, battant le favori "Birdman", d'Alejandro Inarritu, reparti avec deux prix, dont celui du meilleur scénario. Son interprète Michael Keaton a été sacré meilleur acteur dans une comédie pour le rôle d'un ex-comédien de films de super-héros qui tente de renouer avec la gloire au théâtre. Lui-même avait jadis joué "Batman". - La Corée du Nord moquée - Les maîtresses de cérémonie Tina Fey et Amy Poehler n'ont cessé lors de la soirée de faire allusion à l'attaque informatique de Sony Pictures. "Ce soir, nous célébrons () tous les films qui ont été approuvés par la Corée du Nord", ont-elles lancé, tandis qu'une pseudo-journaliste et militaire nord-coréenne s'est levée pour faire un "selfie" avec Meryl Streep avant de monter sur scène. Parmi les multiples prix remis dimanche à l'hôtel Hilton de Beverly Hills, le britannique Eddie Redmayne a été sacré meilleur acteur dans un film dramatique pour "Une merveilleuse histoire du temps", sur le cosmologue de génie paralysé, Stephen Hawking. La radieuse Julianne Moore a quant à elle été primée pour son interprétation dans "Still Alice" d'une femme malade d'Alzheimer.

