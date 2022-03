Marche républicaine : 25.000 personnes à Cherbourg

De mémoire de Cherbourgeois, on n'avait jamais vu autant de monde manifester dans les rues de la ville. 25.000 personnes, selon les chiffres de la police, étaient rassemblées sur la place de la République ce dimanche 11 janvier, pour une marche citoyenne. Venues rendre hommage aux victimes des attentats commis en France ces derniers jours : journalistes, policiers, mais aussi anonymes.

Le rassemblement a débuté par une courte prise de parole de journalistes locaux, ponctuée d'une minute d'applaudissements en l'honneur des victimes. La marche a débuté peu après 15h00. Un très long cortège qui a circulé le long des quais, puis avenue Jean-François Millet, avant de retrouver le centre-ville et la place de la mairie, point de départ de cette manifestation.

Parmi le flot des manifestants, responsables politiques de toutes sensibilités, militants syndicaux et associatifs, représentants de l'Etat, pompiers, policiers et surtout des milliers d'anonymes, de tout âge, venus seuls ou en famille, pour dire "non à la barbarie" et défendre la liberté d'expression.

A l'issue de cette marche, nouveaux applaudissements, hymne national... De nombreux participants ont déposé bougies, fleurs, crayons ou dessins sur les marches de la mairie.