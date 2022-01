GENERATION CINE: les sorties de ce mercredi

Megamind

Les studios DreamWorks Animation présentent Megamind, qui dynamite les codes du film de super-héros.

Film américain

Genre : animation

De Tom McGrath

Avec les voix françaises de Kad Merad, Franck Dubosc, Géraldine Nakache

Durée : 1h35



The Tourist

Le réalisateur oscarisé de La Vie des autres dévoile son remake en langue anglaise du thriller Anthony Zimmer de Jérôme Salle. Johnny Depp et Angelina Jolie reprennent les rôles tenus à l'origine par Yvan Attal et Sophie Marceau.

Film américain

Genre : thriller, drame

De Florian Henckel von Donnersmarck

Avec Angelina Jolie, Johnny Depp, Paul Bettany, Timothy Dalton, Rufus Sewell



Un balcon sur la mer

Marié et père de famille, Marc retrouve son amour de jeunesse le temps d'une nuit. Puis celle-ci disparaît.

Film français

Genre : drame sentimental

De Nicole Garcia

Avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Sandrine Kiberlain, Tony Servillo, Claudia Cardinale

Durée : 1h45



Armadillo

Grand Prix de la Semaine de la critique 2010, Armadillo évoque le quotidien des soldats danois sur le front afghan entre documentaire et fiction.

Film danois

Genre : documentaire

De Janus Metz

Durée : 1h40

Distributeur : DistriB Films

Faites le mur

Le pochoiriste et graffeur anglais Banksy se met au cinéma avec un documenteur cinglant sur le monde du street art.

Film britannique

Genre : documentaire

Titre original : Exit Through the Gift Shop

De Banksy

Durée : 1h27



Le Président

Un documentaire sur la carrière de l'homme politique controversé Georges Frèche décédé fin octobre.

Film français

Genre : documentaire

D'Yves Jeuland



Roses à crédit

Le cinéaste israélien Amos Gitaï adapte un roman d'Elsa Triolet. Léa Seydoux prête ses traits à une jeune manucure de pauvre condition qui épouse un horticulteur avant de briser leur couple par son comportement dispendieux.

Film français

Genre : drame

D'Amos Gitaï

Avec Léa Seydoux, Grégoire Leprince-Ringuet, Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Arielle Dombasle

Durée : 1h53

Skyline

Les réalisateurs d'Aliens vs. Predator : Requiem reviennent aux extra-terrestres en suivant un groupe d'amis entrés en résistance contre l'envahisseur venu de l'espace.

Film américain

Genre : science-fiction

De Colin et Greg Strause

Avec Eric Balfour, Scottie Thompson, David Zayas, Donald Faison, Brittany Daniel

Durée : 1h40



Une vie de chat

Situé sur les toits de Paris, ce film d'animation raconte les aventures du chat Dino, compagnon de la fillette d'une commissaire de police le jour et d'un cambrioleur la nuit.

Film français

Genre : animation, jeunesse

D'Alain Gagnot, Jean-Loup Felicioli

Avec les voix de Dominique Blanc, Jean Benguigui, Bruno Salomone, Patrick Deschamp, Patrick Ridremont

Durée : 1h10