Hockey: Les Dragons écrasent le champion de France en titre Briançon !

C’est donc une deuxième victoire dans la semaine face aux Briançonnais déjà vaincus en coupe de France mardi dernier sur l’Ile Lacroix.

Le match démarre après une minute de silence dédiée aux victimes des attentats de ces derniers jours, accompagnée d’une Marseillaise improvisée par les supporters rouennais, et les jaunes et noirs ouvrent la marque peu avant la moitié du premier tiers par le virevoltant Dan Koudys d’un bon tir sous la barre après un premier tir de Daultan Leveillé, à bout portant (1-0).

Les Normands inscrivent trois nouveaux buts dans ce premier tiers grâce une nouvelle fois à Dan Koudys, sur un but identique au premier, puis Loic Lamperier pour le 3-0 et enfin Daultan Leveillé qui efface son défenseur d’un joli dribble avant de glisser le palet dans le filet Briançonnais en infériorité numérique.

A la fin du premier tiers temps, les joueurs d’Ari Salo mènent 4-0 face aux diables rouges qui ne semblent pas être rentrés dans le match avec seulement trois lancers sur la cage de Nicola Riopel.

Au retour des vestiaires, la pression s’intensifie encore sur le but de Madolora qui encaisse deux nouveaux buts par le meilleur buteur du championnat Francis Charland (6-0).

Dans le derniers tiers temps, les diables rouges semblent résignés et ce sont les Rouennais qui clôturent la soirée par un dernier but de Maxime Lacroix face à des diables rouges, visiblement émoussés par leur double aller-retour sur les bords de Seine en une semaine. Incapables de se créer des situations dangereuses, les joueurs d’Edo Terglav terminent le match avec seulement dix lancers à la cage de Nicola Riopel qui s’offre un deuxième blanchissage cette saison.

Au classement, les dragons conservent donc la deuxième place toujours derrière Grenoble et devant Angers.

« Ce qui compte, ce n’est pas mon blanchissage, c’est la victoire, ce sont deux énormes points qu’on a été cherché, les gars ont joué du début à la fin, on a mis la pression dès le début car on savait qu’ils avaient fait beaucoup de voyages ces derniers jours, c’était vraiment le plan de match d’aller les attaquer dès le début et ça a payé. On vise la première place, et en ce moment, on se donne les moyens d’y arriver » déclarait Nicola Riopel après la rencontre.

« On est sur une bonne séquence, on veut continuer la dessus et on est loin encore de là où on veut être, être champion » ajoutait le double buteur Francis Charland.

Dès mardi 13 janvier, les dragons reprennent le chemin du championnat avec un déplacement à Amiens.